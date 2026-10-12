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Domača scena

Koprčanka nastopila v najbolj razvpitem nočnem klubu na svetu

Ljubljana, 12. 10. 2026 17.45 pred 30 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Simon Vadnjal A. P.
Daša Mačkić

Elon Musk, Britney Spears in Paris Hilton so na seznamu tistih, ki so jim zavrnili vstop v berlinski nočni klub Berghain, ki velja za najbolj ekskluzivnega na svetu. Tam je svoj talent že dokazala Koprčanka Daša Mačkić, ki na klubski sceni didžejev ustvarja pod imenom Dash. Pretekli konec tedna je v Ljubljani nastopila na festivalu Fuksi, na katerem je vzdušje stopnjevala pred zvezdnikoma Jorisom Voornom in Dennisom Cruzom.

Daša Mačkić - Dash, ki biva in ustvarja v nemški prestolnici, svoj nastop v slovitem berlinskem nočnem klubu Berghain šteje za enega od svojih treh največjih dosežkov v karieri. "Vrteti glasbo v Panorama Baru je v resnici nedosegljiv cilj," pravi 30-letna didžejka in smeje dodaja, da v ekskluzivni klub celo sama nima vstopa, razen takrat, ko stopi za mešalno mizo.

Koprčanka je mladost preplesala v nekdanji izolski diskoteki Ambasada Gavioli. "Tam smo se naučili vse o elektronski glasbi, vsaj moja generacija," se spominja didžejka, po izobrazbi bibliotekarka, ki za organizacijo UNICEF piše o zgodbah otrok sveta, na mednarodni sceni pa se uveljavlja po sledeh fotra tehna Umeka in kolegice Brine Knauss.

Dash
Dash
FOTO: osebni arhiv

Za mlada dekleta, ki se zanimajo za kariero didžejke, ima samo spodbudne besede. "Krasno, seveda, najprej naj si izberejo žanr glasbe, ki jo želijo vrteti, potem pa naj se vržejo v to na glavo," pravi Dash in hkrati poudarja, da je za to kariero potrebna tudi velika mera poguma. "Če dovoliš, da te nekaj hitro vrže s tira, boš to pot tudi hitro končal," je povedala Daša, ki so se ji vrata začela šele dobro odpirati. V tej fazi kariere pa upa, da s strani moških nikoli več ne bo slišala stavka: "Ti dejansko tudi znaš vrteti!"

Razlagalnik

Berghain je eden najbolj znanih nočnih klubov na svetu, ki se nahaja v nekdanji elektrarni v Berlinu. Odprt je bil leta 2004 in je hitro postal globalna ikona tehno glasbe. Znan je po svoji izjemno strogi politiki vhodnih vrat, kjer varnostniki pogosto zavrnejo vstop brez jasnega razloga, ter po svojem vzdušju, ki spodbuja popolno svobodo in anonimnost. Klub je znan tudi po maratonskih zabavah, ki lahko trajajo od petka zvečer do ponedeljka zjutraj.

Ambasada Gavioli je bila legendarna diskoteka v Izoli, ki je med letoma 1995 in 2018 veljala za osrednji prostor elektronske glasbe v Sloveniji in širši regiji. Arhitekturno je bila zasnovana kot nekakšen tempelj zabave, njena notranjost pa je spominjala na baročno palačo. Gostila je najpomembnejša imena svetovne DJ scene in je imela ključno vlogo pri oblikovanju slovenske klubske kulture ter vzgoji generacij ljubiteljev tehna in house glasbe.

Uroš Umek, bolj znan preprosto kot Umek, je slovenski DJ in producent elektronske glasbe, ki velja za pionirja tehno glasbe v Sloveniji. S svojo mednarodno kariero, ki se je začela v 90. letih, je postal eden najbolj prepoznavnih ambasadorjev tehna na svetu. Ustanovil je vplivni založbi Recycled Loops in 1605, s katerima je pomembno vplival na razvoj tehno zvoka in utrl pot številnim mlajšim slovenskim glasbenikom na mednarodnih odrih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Rock8
12. 10. 2026 18.15
Ja hudo,no,a bejž no,uuaau
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