Koprčanka nastopila v najbolj razvpitem nočnem klubu na svetu

Daša Mačkić - Dash , ki biva in ustvarja v nemški prestolnici, svoj nastop v slovitem berlinskem nočnem klubu Berghain šteje za enega od svojih treh največjih dosežkov v karieri. "Vrteti glasbo v Panorama Baru je v resnici nedosegljiv cilj," pravi 30-letna didžejka in smeje dodaja, da v ekskluzivni klub celo sama nima vstopa, razen takrat, ko stopi za mešalno mizo.

Koprčanka je mladost preplesala v nekdanji izolski diskoteki Ambasada Gavioli. "Tam smo se naučili vse o elektronski glasbi, vsaj moja generacija," se spominja didžejka, po izobrazbi bibliotekarka, ki za organizacijo UNICEF piše o zgodbah otrok sveta, na mednarodni sceni pa se uveljavlja po sledeh fotra tehna Umeka in kolegice Brine Knauss .

Za mlada dekleta, ki se zanimajo za kariero didžejke, ima samo spodbudne besede. "Krasno, seveda, najprej naj si izberejo žanr glasbe, ki jo želijo vrteti, potem pa naj se vržejo v to na glavo," pravi Dash in hkrati poudarja, da je za to kariero potrebna tudi velika mera poguma. "Če dovoliš, da te nekaj hitro vrže s tira, boš to pot tudi hitro končal," je povedala Daša, ki so se ji vrata začela šele dobro odpirati. V tej fazi kariere pa upa, da s strani moških nikoli več ne bo slišala stavka: "Ti dejansko tudi znaš vrteti!"