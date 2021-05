Kori o tem, da je rešil življenje: Verjamem v karmo, v to, da bi se tudi zame našel darovalec

V registru potencialnih darovalcev se je znašel po naključju. "Z radiem smo se udeležili krvodajalske akcije in potem so mi v roke dali še papir z vprašanjem, ali bi kdaj daroval kostni mozeg," pravi.

Potem pa je nekega dne, tri leta kasneje, prišel klic:"Mislim, da je bil ponedeljek, vem pa, da sem v pižami stal na balkonu. Najprej sem mislil, da gre za šalo. Ampak ko mi je gospa povedala, s katerega oddelka kliče, mi je bilo jasno, da gre zares. Povedala mi je, da sem potencialni darovalec za bolno dekle in da sem njena zadnja možnost. Ob osmih zjutraj v pižami stati na terasi in slišati kaj takšnega je vsekakor nerealno. Vprašali so me, ali sem pripravljen darovati. Seveda sem bil za."

Sledil je ves postopek, ki se je zaključil z odvzemom celic:"Najprej testiranje in potrjevanje, ali sem res tisti pravi darovalec. Potem pa so mi na dom poslali paket injekcij Neupogen, ki sem jih vbrizgal v svoje telo. To je v mojem telesu pospešilo proizvajanje kostnega mozga, tega pa so nato odvzeli s pomočjo naprave, ki ločuje dele krvi."

Poudarja, da je postopek neboleč: "Šest ur si na stolu, vmes pa potrebuješ nekoga, ki te malo zabava, da ti ni preveč dolgčas."

In kako je živeti z zavedanjem, da si nekomu rešil življenje? "Sploh ne veš, kaj si naj misliš, vse skupaj je zelo nerealno. Jaz sicer verjamem v dobro karmo, v to, da se bo tudi zame našel darovalec, če se mi to zgodi. Največ, kar lahko narediš, je, da nekomu rešiš življenje. Vse pozivam k temu, da se vpišejo na seznam. Ne boli, nič vas ne stane, nekdo pa bo zaradi vas potencialno živel–in to je dejanje, ki ti spremeni življenje."

Pa bi vse skupaj ponovil? "Seveda bi in bom, če bo možnost za to."