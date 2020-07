Korona prekrižala načrte znanim Slovencem: adijo Maldivi, Bali in Zanzibar

" Letošnje poletje sem moral popolnoma spremeniti. Prvotni plan je bil deset dni Zanzibarja, dva tedna Miamija in Floride, teden dni križarjenja po Karibih in tri tedne Dubaja, moje tradicionalne destinacije vsako poletje. Žal so, kot zakleto, vse to destinacije, ki so trenutno za potovanja na rdečem seznamu. Ampak ... smo še mladi in bo še dovolj časa zanje, " pozitivno zaključi Sebastian, ki bo letošnje poletje preživel na več koncih po Evropi.

" Začel sem z otokom Karpatos v Grčiji. Nato sem želel nadaljevati z obiskom Estonije, a je letalska linija moje potovanje skrajšala s šest na samo tri dni in sem zato potovanje odpovedal. Ta teden zato raziskujem Slovenijo. Naslednji teden odpotujem na enotedenski roadtrip po Islandiji, za tem odpotujem za šest dni v Švico in potem na devetdnevni roadtrip po Maroku. Upam, da mi bo po Maroku uspelo dodati še devetdnevni roadtrip po Irski. Bivam v hotelih, redkeje apartmajih, ker nisem spreten v kuhinji, si pa že dolga leta želim čisto preprostih robinzonskih počitnic v kakšnem šotoru daleč stran od elektrike in civilizacije, " se razgovori o počitniških načrtih. Sprva je sicer mislil, da bo celo poletje preživel v Sloveniji, a si je nato premislil. Okužbe z novim koronavirusom ga ni strah, a je na potovanjih vseeno previden in dosledno upošteva vse varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.

"Na celotno dogajanje gledam precej trezno. Okužbe se ne bojim, sem pa previden zaradi mojih staršev. Poletje sem načrtoval v celoti preživeti doma, a sem potem od prijateljev, ki potujejo, slišal, kako potovanja zdaj potekajo in ugotovil, da so varna. Letališča in letalske linije imajo stroge postopke, ki se jih striktno držijo, prav tako je za potnika prav zdaj vse izjemno, ker nikjer nikogar ni — vse je prazno. Pred virusom se ne ščitim nič kaj bolj kot običajno: roke na potovanjih sem si vedno veliko umival in razkuževal, oblačila sem redno menjaval in pral, sem pa zdaj precej bolj strikten pri oddaljenosti od ljudi, kar prej mogoče nisem bil, in nošenju maske FFP2, ki je prej nisem nosil. Virusi so vedno bili in vedno bodo, zato ne vidim razloga, zakaj bi se morali zapirati med štiri stene; med nami ne kosi namreč kakšna ebola z visoko smrtnostjo. Zato: povečana previdnost brez dvoma da, vsesplošna panika in zaklepanje prav gotovo ne."

Pevka Rebeka Dremelj: namesto sanjskih Maldivov z družino dopustovala na Hrvaškem

Rebeka Dremelj je za letošnje poletje načrtovala dopust na Maldivih, ki jih je obiskala že dvakrat, a ji je načrte prekrižal koronavirus. "Korona nam je letos preprečila dopust kljub temu, da smo imeli karte kupljene že v januarju. Letos smo dopustovali na hrvaški obali s prijatelji, s katerimi že nekaj let dopustujemo skupaj (večkrat v zimskem kot v letnem času). Imeli smo en mali čoln in smo se z njim vozili naokrog od obale do obale. Z nikomer se nismo družili. In moram priznati, da smo imeli odličen dopust,"je za 24ur.com povedala Rebeka, ki je pred dnevi praznovala okrogli jubilej 40 let.