Korošica Petra Blatnik Maček druga na prestižnem frizerskem tekmovanju v Londonu

Petra Blatnik Maček je ob prestižni nagradi zapisala takole: "Ni besed, ki bi zmogle opisati moje občutke ob razglasitvi uspeha na najprestižnejšem frizerskem odru sveta, ki je bil zame resnično neverjeten. Kaj takšnega si nisem predstavljala niti v najlepših sanjah. Hvala vsem, ki me in ste me kadarkoli na tej poti podpirali in verjeli vame."

Nagrado, ki velja za frizerskega oskarja je letos prejela v kategoriji cut and colour (striženje in barvanje)

Petra je zagovornica dejstva, da je talent premalo, potrebno je delati, trdo delati, biti vztrajen in verjeti v to kar delaš z vsem svojim srcem in predanostjo. Potrebno je verjeti v svoje sanje in za njih trdo delati. Sedem let se je s svojo izjemno ekipo močno trudila za preboj in kvalifikacijo na najprestižnejšo in največjo frizersko prireditev na svetu ALTERNATIVE HAIR SHOW, ki je frizerski oskar in ima pomembno dobrodelno noto, saj zbira sredstva za otroke z levkemijo in za raziskavo te težke bolezni.

Na tekmovanju že petič

Prvič ji je skupaj z odlično ekipo uspelo leta 2018 v kategoriji men haircut (moška frizura). Takrat je bila prepričana, da gre le za neverjetno srečo. Drugič ji je uspelo leta 2019 v isti kategoriji, tokrat ji je uspeh pomenil potrditev, da resnično dela v pravo smer, da ne gre zgolj za srečo in naključje. Leta 2021 je bila uspešna v avantgardi (s tem je izpolnila svoje sanje o kreativnosti brez meja, kar ji omogoča avantgarda) in si je rekla, da v tretje gre rado. Četrtič ji je uspelo prav tako v kategoriji avantgarde, petič se je tja prebila v kategoriji men haircut, letos pa vrh sveta osvojila v kategoriji cut and color.