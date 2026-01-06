Kreacija, ki jo je nosila Lady Gaga, na ogled v slovenskem muzeju

Center za kreativnost in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) sta decembra pripravila uspešen program Prenos veščin, ki je ponudil vpogled v ustvarjalne in poslovne poti vrhunskih slovenskih ustvarjalcev.

Osrednji del večera je bil težko pričakovan pogovor med Petrom Movrinom, enim izmed najbolj prepoznavnih slovenskih modnih oblikovalcev, ter kolumnistko in publicistko Uršo Jerkič. Glavna tema je bila debata o izzivih globalne modne industrije in kreativnosti, kjer so prav prišle Movrinove dolgoletne izkušnje in njegov mednarodni ugled.

V svoji bogati karieri je namreč sodeloval s številnimi modnimi znamkami in hišami, kot so Alexander McQueen, Burberry, Aesop, Cartier, Bottega Veneta in luksuznimi skupinami Richemont Group ter Mayhoola Group. Dolg pa je tudi seznam prejetih nagrad in svetovnih zvezdnikov, ki so nosili Movrinove kreacije: Beyoncé, Björk in Pippa Middleton, Lady Gaga ter igralci priljubljene filmske franšize Igre lakote.

Na ogled v MAO so postavili Movrinov ključen izdelek CARINA – kos iz njegove diplomske kolekcije FranzMadonna, ki je pritegnil mednarodni odmev in ga je nosila tudi Lady Gaga. Na ogled bo v MAO do 28. februarja 2026.