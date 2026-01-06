Naslovnica
Domača scena

Kreacija, ki jo je nosila Lady Gaga, na ogled v slovenskem muzeju

Ljubljana, 06. 01. 2026 13.18

Avtor:
A. J.
Peter Movrin

Slovenski modni oblikovalec Peter Movrin, ki je prepoznaven po svojih drznih in predimenzioniranih konstrukcijah, je v sklopu pobude Centra za kreativnost ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v slednjem razstavil posebno kreacijo. Gre za razstavni kos CARINA, ki ga je nosila zvezdnica Lady Gaga.

Center za kreativnost in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) sta decembra pripravila uspešen program Prenos veščin, ki je ponudil vpogled v ustvarjalne in poslovne poti vrhunskih slovenskih ustvarjalcev.

Peter Movrin in Urša Jerkič
Peter Movrin in Urša Jerkič
FOTO: MAO

Osrednji del večera je bil težko pričakovan pogovor med Petrom Movrinom, enim izmed najbolj prepoznavnih slovenskih modnih oblikovalcev, ter kolumnistko in publicistko Uršo Jerkič. Glavna tema je bila debata o izzivih globalne modne industrije in kreativnosti, kjer so prav prišle Movrinove dolgoletne izkušnje in njegov mednarodni ugled.

V svoji bogati karieri je namreč sodeloval s številnimi modnimi znamkami in hišami, kot so Alexander McQueen, Burberry, Aesop, Cartier, Bottega Veneta in luksuznimi skupinami Richemont Group ter Mayhoola Group. Dolg pa je tudi seznam prejetih nagrad in svetovnih zvezdnikov, ki so nosili Movrinove kreacije: Beyoncé, Björk in Pippa Middleton, Lady Gaga ter igralci priljubljene filmske franšize Igre lakote.

Na ogled v MAO so postavili Movrinov ključen izdelek CARINA – kos iz njegove diplomske kolekcije FranzMadonna, ki je pritegnil mednarodni odmev in ga je nosila tudi Lady Gaga. Na ogled bo v MAO do 28. februarja 2026.

Pogovora med Movrinom in Jerkič se je udeležilo približno 130 obiskovalcev, spremljevalni program pa je pritegnil bistveno večje število obiskovalcev. Na ogled je bil namreč pop-up izbor modnih oblikovalcev in znamk.

Med njimi so bili Anselma, Natasahrupic, Ksenija Baraga, Jona Bednjanec, Anja Medle, Kiss the Future in Volja.

V okviru dogodka je bil predstavljen tudi Modni inkubator, štirimesečni mentoriran izobraževalni program, ki mladim odpira vrata v mednarodni svet mode.

