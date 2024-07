Kraljev rojstni dan z zabavo počastili tudi v Sloveniji

"V začetku 20. stoletja, se je imenovala Vila Kredarica, saj sta se prvotna lastnika poročila na Kredarici pod Triglavom. Zato smo se odločili hiši vrniti staro ime, kar se mi je zdelo ljubko. Nocoj pa bomo imeli odlično zabavo, s katero bomo obeležili tudi to. Imamo namreč posebno pijačo," je povedala britanska ambasadorka v Sloveniji Tiffany Sadler, ki je pijačo tudi poizkusila in bila nad njo navdušena. "Imenuje se Kredarica Fizz," je še povedala o pijači ambasadorka, ki se kmalu vrača v domovino, svojim ljudem pa bo o Sloveniji povedala, naj jo obiščejo, in "povedala, kako čudovit kraj je to, krasna država in krasni ljudje".

In kaj pravzaprav je v pijači Kredarica Fizz? "Noter imamo bezgov sirup, lipov čaj kot slovensko tradicionalno zadevo, potem pa imamo botanično esenco, sirup s črnim poprom in sveže kumare, da dodajo malce poletne note, da je kot tonik," je povedal oče pijače Sašo Šketa.

Za hrano na dogodku je poskrbel chef Oskar Svetek, ki je za to priložnost združil slovensko in britansko kulinariko, pri tem pa se je odlično izkazal. 'Na balkon' bi ga poslal njegov kolega in sodnik šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar. "Predvsem je dobro skombiniral njihove navade in okuse ter naše surovine," je povedal Šiftar. Svetek je kot jed, ki je najbolje prikazala združitev dveh držav, izpostavil Pigs in blankets oziroma klobaso, ovito v slanino. V njegovi verziji jed sestavlja kranjska klobasa, za piko na i pa poskrbi slovenski med.