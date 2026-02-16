Kraljici preobleke navdušili občinstvo: večer bleščic, humorja in topline

Razbijanje stereotipov je eden od ciljev ustvarjanja umetnikov žanra kraljic preoblek. "Vsi si to predstavljajo kakor neko klubsko beznico, kjer se pač moški norčujejo, ko se preoblačijo v ženske, ampak je to veliko več. Jaz sem to sama sebi danes v bistvu dokazala na odru, ker sem skoraj trikrat jokala med komadom, ker nisem mogla čez priti, ker mi to res toliko pomeni, da dvignemo nek nivo na eno višjo raven in da ljudje začutijo, da je drag v bistvu res vrsta umetnosti," je dejala drag umetnica Molekula. "Jaz že tako pravim, da bi vsak moral poskusiti drag ali pa vsaj priti na drag šov, ker je res nekaj tako lepega," je dodala drag umetnica Jenna.

"Vedno imata originalne stvari, sem že bila velikokrat na njunih šovih in vedno je nekaj novega, ampak tale na koncu vili je pa tako največji srček, res ful dober šov," je povedala gledalka. "Se vrača to nazaj iz, bom rekel, kleti in raznih abrov in prostorov v take velike prostore pomeni samo to, da ljubezen vedno zmaga," so dejale nastopajoče drag umetnice Miss Pearllicious, Ami Queen in Noah Fence.