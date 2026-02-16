Naslovnica
Domača scena

Kraljici preobleke navdušili občinstvo: večer bleščic, humorja in topline

Ljubljana, 16. 02. 2026

Avtor:
Simon Vadnjal Tjaša Železen E.K.
MOLLY & JENNA SHOW

Kraljica preobleke Jenna D je pred petimi leti v šovu Slovenija ima talent tako navdušila žiranta Branka Čakarmiša, da si je z njegove strani prislužila zlati gumb. Na valentinov vikend je v družbi kolegice Molekule v ljubljanski Festivalni dvorani priredila šov – večer bleščic, humorja in topline. Na odru so se zvrstile številne plesne in pevske točke, večer pa sta si glavni ustvarjalki zamislili kot valentinov šov za vse tiste, ki so se znašli na Božičkovem seznamu porednih.

Razbijanje stereotipov je eden od ciljev ustvarjanja umetnikov žanra kraljic preoblek. "Vsi si to predstavljajo kakor neko klubsko beznico, kjer se pač moški norčujejo, ko se preoblačijo v ženske, ampak je to veliko več. Jaz sem to sama sebi danes v bistvu dokazala na odru, ker sem skoraj trikrat jokala med komadom, ker nisem mogla čez priti, ker mi to res toliko pomeni, da dvignemo nek nivo na eno višjo raven in da ljudje začutijo, da je drag v bistvu res vrsta umetnosti," je dejala drag umetnica Molekula. "Jaz že tako pravim, da bi vsak moral poskusiti drag ali pa vsaj priti na drag šov, ker je res nekaj tako lepega," je dodala drag umetnica Jenna.

"Vedno imata originalne stvari, sem že bila velikokrat na njunih šovih in vedno je nekaj novega, ampak tale na koncu vili je pa tako največji srček, res ful dober šov," je povedala gledalka. "Se vrača to nazaj iz, bom rekel, kleti in raznih abrov in prostorov v take velike prostore pomeni samo to, da ljubezen vedno zmaga," so dejale nastopajoče drag umetnice Miss Pearllicious, Ami Queen in Noah Fence.

Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so že odprte.

Zato so umetniki tega žanra vedno dobrodošli tudi na šovih, kot je Slovenija ima talent. "Vsakemu tudi, ki mogoče ni čisto pripravljen, bi jaz rekla, pejdte, pejdte v to, naredte to, ker je res ena lepa izkušnja," je dodala Jenna.

bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
