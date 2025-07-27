Kranfest: kam drvi slovenski rap?

Na odru mešanica generacij, RecycleMan s prvim izdanim albumom leta '94, pa Klemen Klemen s svojim leta 2000. "Kar je dejstvo in je zanimivo, recimo če bi naju v tistem času vprašal: 'Ej, kaj misliš, boš čez 30 let še vedno tako?' Bi rekel: 'Ne, kje pa! Ampak, je pa zelo lepo.'", nam je zaupal RecycleMan, Nipke pa dodal: "Klemen Klemen Trnow Stajl je bil album, ki sem ga dobil za rojstni dan takrat od punce in vem, da je naredil v meni nek premik."

"Meni je na splošno všeč, ker ima vsak v rapu eno svojo barvo, tako da mi je všeč tudi Nipketova barva. Enemu je njegova barva bolj všeč, enemu Nipketova, enemu moja - skupaj smo pa mavrica," je povedal Klemen Klemen.

Danes v sklopu festivala navdušujejo občinstvo, kam so zahajali sami?"Ja pri nas takrat v Trnovem je bil še KUD France Prešern in se je dogajal Trnfest. Medtem ko so bili dopusti, smo imeli cel avgust nastipe," je razkril Klemen, Nipke pa dodal: "Drugače pa smo se začeli že zelo kmalu mi v studiu družiti, tako da medtem ko so bili drugi zunaj in v diskotekah, smo bili mi zaprti v studiu."

In kam drvi slovenski rap, slovenski hip-hop? "Mi kar suvereno gremo dalje, tako da traperji naj se bojijo," je zaključil RecycleMan.