Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

Kranfest: kam drvi slovenski rap?

Kranj, 27. 07. 2025 16.41 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tjaša Železen , Anastasija Jović , E.M.
Komentarji
1

Na Gorenjskem so se na festivalu Kranfest zbrali ljubitelji hip-hopa. Glavni akterji tokrat za vse generacije - dva veterana RecycleMan in Klemen Klemen, ki sta kariero začela že v devetdesetih, za mlajše poslušalce pa tudi v šolskih klopeh aktualni Nipke.

Na odru mešanica generacij, RecycleMan s prvim izdanim albumom leta '94, pa Klemen Klemen s svojim leta 2000. "Kar je dejstvo in je zanimivo, recimo če bi naju v tistem času vprašal: 'Ej, kaj misliš, boš čez 30 let še vedno tako?' Bi rekel: 'Ne, kje pa! Ampak, je pa zelo lepo.'", nam je zaupal RecycleMan, Nipke pa dodal: "Klemen Klemen Trnow Stajl je bil album, ki sem ga dobil za rojstni dan takrat od punce in vem, da je naredil v meni nek premik."

"Meni je na splošno všeč, ker ima vsak v rapu eno svojo barvo, tako da mi je všeč tudi Nipketova barva. Enemu je njegova barva bolj všeč, enemu Nipketova, enemu moja - skupaj smo pa mavrica," je povedal Klemen Klemen. 

Danes v sklopu festivala navdušujejo občinstvo, kam so zahajali sami?"Ja pri nas takrat v Trnovem je bil še KUD France Prešern in se je dogajal Trnfest. Medtem ko so bili dopusti, smo imeli cel avgust nastipe," je razkril Klemen, Nipke pa dodal: "Drugače pa smo se začeli že zelo kmalu mi v studiu družiti, tako da medtem ko so bili drugi zunaj in v diskotekah, smo bili mi zaprti v studiu."

In kam drvi slovenski rap, slovenski hip-hop? "Mi kar suvereno gremo dalje, tako da traperji naj se bojijo," je zaključil RecycleMan.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kranfest hip hop
SORODNI ČLANKI

Kranfest v znamenju kranjskih klobas in slovenske glasbe

V Kranju se dogaja 34. Kranfest!

KRANFEST – 31. tradicionalna Kranjska noč

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
28. 07. 2025 12.20
veliko je c rap-a če smo odkriti
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065