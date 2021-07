Kranjska Gora odeta v mednarodne filmske zgodbe

Festival se bo letos zvrstil na treh prizoriščih – v Ljudskem domu in na samem trgu v središču mesta ter na jezeru Jasna. Organizatorji obljubljajo tri zanimive festivalske dni, v sklopu katerih se bo v tekmovalni del podalo sedem celovečercev: Ljubezen na prvi potep, Noro veselje, Šarlatan, Izbrisati zgodovino, Obtožujem, Sol solza in Mandilule . Filme bo ocenjevala strokovna žirija v sestavi: programski direktor festivala Grossmann Tomaž Horvat , režiserka/montažerka Dafne Jemeršič in igralka Aleksandra Balmazović .

Ob tekmovalnem programu se bo tudi letos poskrbelo za kakovosten vsakodnevni otroški program, s katerim festival sledi svojemu poslanstvu – vzgajati razgledano in vse bolj kritično filmsko publiko. V spremljevalnem programu pred filmskimi projekcijami se bodo odvili pogovori z gosti v živo. Gostje bodo lahko poslušali pogovor s Tanjo Ribič in soprogom Brankom Đurićem - Đurom , Tomažem Gorkičem , na zadnji dan festivala pa bosta gosta z oskarjem nominirani direktor fotografije Peter Zeitlinger ter edinstveni maratonski plavalec Martin Strel , ki bo predstavil nov podvig – plavanje okoli sveta.

Ob lanski odpovedi festivala je direktor Matjaž Javšnik ponosen, da jim bo letos uspelo izpeljati tri dni filmskih projekcij, ki se jih je v preteklih festivalih udeležilo zavidljivo število gledalcev: “Izjemno sem vesel, da nam je navkljub covidu in festivalom nenaklonjenim časom uspelo zajeti krasno mero zanimivih in vrhunskih filmskih stvaritev, ki so zmagovale na vodilnih mednarodnih festivalih širom sveta. Ker je letošnji program okrnjen, saj je treba upoštevati ukrepe NIJZ in duh časa, bomo podelili tri nagrade – za najboljši celovečerni film, nagrado za izjemen doprinos k svetovni filmski kinematografiji in nagrado za izjemen ženski dosežek v kinematografiji. Ponosni smo, da nam bo uspelo v Kranjsko Goro pripeljati oskarjevega nominiranca Petra Zeitlingerja, tesnega sodelavca Wernerja Herzoga, in v tujini vse bolj prepoznavno domačo igralko Tanjo Ribič. Kot pastirji dobrih zgodb verjamemo, da smo izbrali filme, katerih zgodbe štejejo.”

Festivalski program bo letošnje leto popolnoma brezplačen – ogled filmov in udeležba na spremljevalnem programu bosta mogoča po PCT-protokolih.