Kreacije izpod rok Matica Velerja navdušile obiskovalce pop-up razstave

Matic Veler je obiskovalce svoje nove ljubljanske pop-up razstave zopet navdušil z zanimivimi modnimi kreacijami. Razstava v ospredje postavlja tradicijo rokodelstva in zavezanost inovacijam, estetiki in poudarku na detajlih. Modni oblikovalec pri svojem delu uporablja sodobno tehnologijo, laserski izrez, s katerim raziskuje uporabnost različnih materialov, ustvarja inovativne oblike oblačil in grafičnih elementov na njih ter raziskuje silhueto.

Matic Veler in Regina.

Matic Veler izhaja iz znane velenjske krojaške družine. Po študiju oblikovanja tekstilj in oblačil na ljubljanski NTF je magistriral na londonskem Royal College of Art in svoje znanje izpopolnjeval s prakso pri sloviti nizozemski modni oblikovalki Iris van Herpen.

Nazadnje smo ga videli na tednu ljubljanske mode, kjer je pohvalil oblikovalce in modo, ter izpostavil trajnostne ideje, ki se morajo po njegovih besedah v prihodnjih letih še nadgrajevati in razvijati.

Odprtja showrooma so se udeležili številni znani, med njimi: Lara Baruca, Regina, Zmago Sagadin, Sanja Nešković Peršin, Leo Kulaš, Jean Michel Kabaj Morel, Luka Bokšan, Lucija Harum, Huiqin Wang in drugi. Za prav posebno vzdušje pa poskrbela globalno priznana didžejka in glasbena producentka Amonita.