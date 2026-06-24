Kresnik za najboljši roman preteklega leta Ajdi Bračič

Žirijo kresnika je pisateljica Ajda Bračič s svojim romanesknim prvencem prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Po oceni žirije roman odlikujejo večplastna pripoved, preplet psihološke, okoljske in mistične tematike ter izrazito poetičen jezik, ki pomembno soustvarja njegovo posebno atmosfero. Roman Kresničevje, za katerega je bila Bračičeva tudi nominirana za letošnjo Cankarjevo nagrado, skozi zgodbo protagonistke Agnes, ki v odmaknjenem koroškem gozdu išče izginulo sestro, odpira vprašanja osebne in kolektivne krivde, človekovega odnosa do narave ter možnosti preživetja v svetu, zaznamovanem z negotovostjo. Ob psihološko prepričljivih likih in prepletu družinskih travm, okoljskih tem, mistike in srhljivih elementov roman ustvarja izviren in večplasten pripovedni svet. Jezik romana Kresničevje po oceni žirije meji mestoma na zaklinjanje in je v svoji čistosti presunljivo lep, hkrati pa roman preživetvena trma prežame z odrešilno, skoraj milostno vedrino.

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O dobitnici letošnjega kresnika je odločala petčlanska strokovna žirija, ki ji je predsedoval nekdanji novinar Dela Igor Bratož, njeni člani pa so bili literarni zgodovinar Peter Svetina, književna prevajalka in literarna kritičarka Tanja Petrič, pesnica in prevajalka Kristina Kočan ter literarna zgodovinarka in prevajalka Seta Knop. V prenovljenem scenariju podelitve kresnika so letošnje nominirance posamično predstavili z videoportreti, o njihovem literarnem delu in nominiranem romanu pa se je po abecednem vrstnem redu pogovarjala voditeljica prireditve Bernarda Žarn. Kot je v pogovoru povedala Bračičeva, jo je med pisanjem romana ves čas preveval občutek velikega dvoma in vprašanje, ali bo roman bodisi ogromen uspeh ali popoln polom. Pri pisanju romana, ki se veliko ukvarja z razmerjem med človekom in naravo ter družbo in naravo, pa je bilo njeno glavno spoznanje, da se je strašno težko postaviti v pozicijo drugega ter da z jezikovnimi in slogovnimi pristopi ni moč preseči lastne subjektivnosti. Po prejemu kresnika se je letošnja nagrajenka zahvalila medijski hiši Delo, žiriji, svoji urednici, založbi, družini in partnerju in vsem, ki so ji pomagali pri nastanku romana. Ponovno je tudi podčrtala, da se je treba v današnjem času vsemu navkljub vedno znova poskušati približati drugemu.

Ajda Bračič. FOTO: Instagram