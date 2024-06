Kresno noč na Vrhniki začarala skupina Dan D

Kresno noč na Vrhniki so obiskale številne generacije, ki so uživale v intimnem koncertu slovenske rock skupine Dan D. Nad samo lokacijo in posebnim vzdušjem je bil navdušen tudi nekdanji slovenski smučarski skakalec Franci Petek, ki ga je na dogodek povabil njegov nečak. Nenasitna publika je glasbeno skupino na oder priklicala kar trikrat.

OGLAS

V Inkluzivnem parku 1890 na Sveti Trojici na Vrhniki se je na kresno noč trlo obiskovalcev vseh generacij. Prišli so, da pod zvezdami, na edinstveni lokaciji – v kraški vrtači, pravem naravnem amfiteatru, ob prasketanju ognja kresa, doživijo koncert rock skupin Dan D. Tomislav Jovanović - Tokac, Dušan Obradinović - Obra, Marko Turk - Tučo, Nikola Sekulovič in Boštjan Grubar - Bošti, člani skupine Dan D, so prišli na povabilo in v organizaciji Kluba vrhniških študentov ter lastnika in ustanovitelja Inkluzivnega parka Ožbeta Šteblaja, ki zeleno površino razvija kot prostor dejavnosti, kjer že vrsto let poteka tudi šola jahanja, osredotočajo pa se na sobivanje z naravo.

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj

icon-expand FOTO: Jernej Žakelj











Kresna noč 2024 icon-picture-layer-2 1 / 7

Med publiko smo opazili tudi pevko Uršo Mihevc: "Lani smo nastopali kot Fed Horses, tako da vemo, da se ti dogodki delajo z veliko srca, dobre energije in spoštljivosti do ljudi. Da je okolje posebno, Dan D pa zelo kvalitetna slovenska glasba. Tu se vedno ustvarja lepa energija, v neposrednem stiku z naravo in živalmi. Ko ima nekdo tako kvaliteten odnos do bitij, kot so konji in druge živali, se ta odnos občuti tudi kot spoštljivost do vseh nas," je dejala in dodala v smehu: "Rada bi se naučila jahati, saj imam bend Fet Horses, pa bi se verjetno spodobilo."