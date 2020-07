Kristijan Krajnčan prejel posebno nagrado, ki še nikoli prej ni bila podeljena

Letos je kot prvi slovenski godalec v zgodovini tekmovanja barve Slovenije zastopal Kristijan Krajnčan, sin priznanega glasbenega para Romane in Lojzeta Krajnčana. Zbigniew Seifert Jazz Competition je eno najprestižnejših in največjih tekmovanj za jazz violino, violo in violončelo. V polfinale se uvrsti 12 do 14 godalcev z vsega sveta. Tekmovanje sicer poteka vsako drugo leto na Poljskem, letos pa je zaradi izjemnih razmer potekal po spletu.

Gre za nagrado, ki nikoli prej še ni bila podeljena oziroma ni obstajala, in sicer so zapisali, da Kristijan dobi posebno nagrado Fundacije Zbigniew Seifert za umetniške zasluge ter za zelo izviren slog in obliko izvedbe. Nagrada znaša 1500 evrov.

"Vesel sem, da so prepoznali moj glasbeni izraz, ki ga je težko popredalčkati, in da so prav temu namenili posebno nagrado. Ker sem samozaposlen v kulturi in nam umetnikom ne kaže dobro, bom nagrado najverjetneje unovčil za plačevanje položnic in najemnine," je bil za 24ur.com iskren Kristijan, ki se je na tekmovanje pripravljal dva meseca.

Njegove dosežke pa seveda pozorno spremljajo tudi njegovi starši, pevka Romana Krajnčan ter skladatelj in dirigent Lojze Krajnčan: "Oba z možem Lojzetom sva zelo vesela in ponosna na Kristijanove uspehe. Kristijanu stojiva ob strani že od malega in podpirava njegovo kreativnost ter samosvojo pot. Njegov vsestranski talent je impresiven. Je pa za vsakim vrhunskim uspehom ogromno vaj, discipline, odrekanj, raziskovanj in poglobljenega povezovanja z instrumentom. Sem že od nekdaj Kristijanova največja 'fenica', vedno znova me preseneča s svojimi idejami, zelo cenim njegovo predanost glasbi in umetnosti nasploh, pridnost, pogum, njegov vrelec navdiha … Če je le mogoče in ni predaleč, greva z možem na njegove koncerte, ker ga je užitek poslušati. Upam pa, da trenutne razmere ne bodo preveč vplivale na naše umetnike in umetnost."