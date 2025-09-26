Kristjan Čeh leto po civilni poroki z izbranko stopil še pred oltar

Kristjan Čeh je dolgoletni izbranki Anni Marii večno zvestobo obljubil že pred letom dni, že takrat pa sta sporočila, da bo zabava sledila leta 2025. Mladoporočenca sta obljubo držala in si poročne zaobljube izmenjala tudi pred svati, nato pa priredila slavje na enem od bolj znanih posestev na Štajerskem.

"Včeraj je preteklo eno leto, odkar sva tudi uradno poročena. Komaj čakam na cerkveno slovesnost in na poroko najinih sanj, ki se je bodo udeležili tudi prijatelji in družinski člani," je pred dnevi ob fotografiji izpred enega leta pripisal 26-letni Čeh, ki se je nedavno vrnil s svetovnega prvenstva v Tokiu.