Kristjan Čeh leto po civilni poroki z izbranko stopil še pred oltar

Ljubljana, 26. 09. 2025 13.44 | Posodobljeno pred 47 minutami

Slovenski atlet Kristjan Čeh je leto po civilni poroki izbranko Anno Mario pred oltar popeljal tudi pred svati. 26-letnik je že takrat napovedal, da bo poročna zabava sledila leta 2025, na družbenih omrežjih pa je športnik že delil objave povabljencev, ki so nevesto in ženina pospremili iz cerkve in se nato z njima zabavali na znanem posestvu.

Kristjan Čeh je dolgoletni izbranki Anni Marii večno zvestobo obljubil že pred letom dni, že takrat pa sta sporočila, da bo zabava sledila leta 2025. Mladoporočenca sta obljubo držala in si poročne zaobljube izmenjala tudi pred svati, nato pa priredila slavje na enem od bolj znanih posestev na Štajerskem.

"Včeraj je preteklo eno leto, odkar sva tudi uradno poročena. Komaj čakam na cerkveno slovesnost in na poroko najinih sanj, ki se je bodo udeležili tudi prijatelji in družinski člani," je pred dnevi ob fotografiji izpred enega leta pripisal 26-letni Čeh, ki se je nedavno vrnil s svetovnega prvenstva v Tokiu.

kristjan čeh poroka svati
