Domača scena

Križanke za eno noč v soju Las Vegasa: večer brezčasnih melodij

Ljubljana, 02. 09. 2025 16.08 | Posodobljeno pred 1 uro

Anastasija Jović , Alen Podlesnik , E.K.
Poletno gledališče Križanke je gostilo glasbeni spektakel Trip to Las Vegas Show, ki je obiskovalce popeljal v zlato dobo ameriške glasbe z legendarnimi hiti Elvisa Presleyja, Franka Sinatre, Raya Charlesa in Louisa Armstronga v izvedbi slovenskih glasbenikov. Nastopili so Uroš Perić, Oto Pestner, Omar Naber in Tina Gorenjak.

Na odru Poletnega gledališča Križank se je v okviru Festivala Ljubljana odvilo edinstveno glasbeno doživetje Trip to Las Vegas Show, ki je obiskovalce za en večer popeljalo iz prestolnice naravnost v Las Vegas in v ero nesmrtnih legend ameriške popularne glasbe. 

V predstavi so oživeli hiti glasbenih velikanov 60. in 70. let, kot so Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles in Louis Armstrong. Njihovo glasbo so s prepoznavnimi interpretacijami in karizmo poustvarili Uroš Perić, Oto Pestner in Omar Naber, vajeti zgodb blišča in zabave pa je držala Tina Gorenjak.

"Z Omarjem, Otom in Urošem delamo zdaj že vrsto let in smo se že zelo povezali in res se imamo fino. Odkar smo se spoznali, so me posvojili. Jaz se sicer včasih pohecam in rečem: 'Fantje, tako srečo imate, da imate mene, ker vas nobena druga ne bi prenašala,' saj ni res, krasni so, krasen šov je, krasna glasba, ki se mi zdi, da ponese ljudi," nam je dejala Tina Gorenjak.

Glasbeniki so se med seboj med vajami in številnimi predstavami resnično povezali."Že ves ta cikel tega potovanja, ki ga imamo že nekaj časa, ker to ni prvi koncert, je fajn, je zelo dobra zadeva, razvija se pa iz koncerta v koncert, vedno so dodane kakšne nove stvari, bazirajo pa na sproščenosti, včasih ne vemo, kaj bomo naredili, in to se meni zdi najlepše," je povedal Pestner.

Za Ota Pestnerja pa je večer nosil tudi pridih nostalgije, saj je natanko pred šestnajstimi leti na odru Festivala Ljubljana predstavljal projekt Elvis meets Ray, takrat pa je tudi prvič nastopal s Perićem. 

Festivala Ljubljana Trip to Las Vegas Show Tina Gorenjak Oto Pestner Uroš Perić
