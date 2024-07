Krono Miss Earth Slovenije 2024 osvojila Zoja Ulaga

Slovenija ima novo Miss Earth. Krono zmagovalke in lento najlepše je letos osvojila Zoja Ulaga iz Novega Mesta. Nova miss je slavila po največ osvojenih točkah na srečanju šova talentov, poslovnem izzivu, dogodku Model Miss Earth 2024 in najboljši eko obleki, ki jo je predstavila na modni reviji. Mladenki je krono in naziv predala lanska zmagovalka Miss Earth 2023 Monike Čavlović.