Ksenija Kranjec: Večina moških želi malo bolj neumne punce, tega pri meni ni

In kaj so lastnosti, zaradi katerih jo moški nemudoma opazijo? "Večina moških želi malo bolj neumne punce, tega pri meni ni," je bila jasna Ksenija, ki se s pojavljanjem v šovih tudi preživlja. Bila je le na eni avdiciji v življenju – pred leti za Big Brother – nato pa so jo v šove vedno povabili producenti. "Delo ni lahko," je dodala in pojasnila, da si med snemanjem zaprt med štirimi stenami z različnimi karakterji. A sama ni taktična oseba, vedno pokaže svoj pravi obraz in se ne pretvarja, zato jo gledalci radi spremljajo ter na ta način poskrbijo, da ohranja vir prihodka.