Kuhalnici za večerjo povabljencev vihtela Mojmir Šiftar in Luka Pangos

Mojmir Šiftar in Luka Pangos nista več v odnosu sodnik in kuhar, je bil pa Mojmir ob posebni priložnosti Lukov šef. Pa je bil ta zaradi tega pod večjim pritiskom? "Ne bom rekel, da sem pod pritiskom, ampak čutim veliko odgovornost, ker to, da me bo Mojmir spustil v svojo kuhinjo, štejem kot veliko čast, ker verjetno ne spusti kar vsakega," nam je povedal Luka, zmagovalec letošnje sezone Masterchef Slovenija.

"Danes mu bom še bolj mentorski, kot sem mu bil med samim tekmovanjem. Pomagal mu bom, da se dokaže tudi v realnem svetu, saj je med samim tekmovanjem dokazal, da lahko naredi restavracijske krožnike, tukaj pa gre to v realen svet," pa je povedal Šiftar, ki je dodal, da se že veseli nove, že 11. sezone tekmovanja. "Eden je zmagovalec in eden pobere pokal, kot je tudi v vsakem tekmovanju, ampak vsak, ki se prijavi, odnese veliko iz samega tekmovanja," še dodaja.

"V Masterchefu razmišljaš cel dan samo o hrani in dobiš toliko večjo širino. Je kot ena turbo kuharska šola," pa je izkušnjo sodelovanja v oddaji opisal Pangos, ki je dodal, da mora vsak tekmovalec imeti strast in voljo do učenja, saj se tako lahko vsak nauči vse.