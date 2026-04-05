Kultna Luža navdušila v Planici: Ljudje se pridejo zabavati

Naša novinarka Tjaša Železen je na začetku kolebala med kategorijama za najboljši trik in najboljši padec, a je kmalu ugotovila, da ji vseeno najbolje leži kategorija najbolje oblečenega in da ostalo prepušča bolj pogumnim. Kaj pa o tem pravijo žirantje? "Luža je že pridobila status kultne prireditve, ki naznanja konec zime in prihod pomladi - tako kot kurenti in podobno," je povedal Jure Košir.
Z njim se je strinjal tudi Filip Flisar. "To ni tekmovanje, ki je resno. Jasno je, da se vsak potrudi po najboljših močeh, ampak to ni svetovni pokal, ljudje se pridejo zabavati, se imeti fajn, se na koncu tudi malo osvežiti. Tako da uživajo in tekmovalci in gledalci. In seveda žiranti," je povedal v smehu.
Pa pogumni tekmovalci, zakaj so sprejeli izziv? "Ne vem, če se sploh da razložiti - to moraš biti za to," so prepričani nekateri, medtem ko drugi dodajajo: "Mislim, da je največji čar, da se ne vprašaš, zakaj bi, ampak samo greš." No, nekaterim pa so njihove boljše polovice, ko so izvedele, v kaj se podajajo, enostavno rekle: "Če ne zmagaš, ne pridi nazaj."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.