Domača scena

Kultna Luža navdušila v Planici: Ljudje se pridejo zabavati

Planica, 05. 04. 2026 20.18 pred 8 urami 1 min branja 4

Avtor:
Anastasija Jović K.A. Tjaša Železen
Luža Planica

Tudi letos so se v Planici s kultnim in sproščenim dogodkom še uradno poslovili od smučarske sezone. Luža je privabila pogumne tekmovalce, ki so izvajali trike, padali, uživali in navduševali tako občinstvo kot gledalce.

Naša novinarka Tjaša Železen je na začetku kolebala med kategorijama za najboljši trik in najboljši padec, a je kmalu ugotovila, da ji vseeno najbolje leži kategorija najbolje oblečenega in da ostalo prepušča bolj pogumnim. Kaj pa o tem pravijo žirantje? "Luža je že pridobila status kultne prireditve, ki naznanja konec zime in prihod pomladi - tako kot kurenti in podobno," je povedal Jure Košir.

Luža v Planici je poskrbela za zabavo.
FOTO: Nik Bertoncelj

Z njim se je strinjal tudi Filip Flisar. "To ni tekmovanje, ki je resno. Jasno je, da se vsak potrudi po najboljših močeh, ampak to ni svetovni pokal, ljudje se pridejo zabavati, se imeti fajn, se na koncu tudi malo osvežiti. Tako da uživajo in tekmovalci in gledalci. In seveda žiranti," je povedal v smehu.

Pa pogumni tekmovalci, zakaj so sprejeli izziv? "Ne vem, če se sploh da razložiti - to moraš biti za to," so prepričani nekateri, medtem ko drugi dodajajo: "Mislim, da je največji čar, da se ne vprašaš, zakaj bi, ampak samo greš." No, nekaterim pa so njihove boljše polovice, ko so izvedele, v kaj se podajajo, enostavno rekle: "Če ne zmagaš, ne pridi nazaj."

buco_konj
05. 04. 2026 20.56
Zima je zakon. użivajte.
john gotti
05. 04. 2026 20.51
a to so okradli krvavcu
Kozorog123
05. 04. 2026 20.45
Če prav razumem... Ko je tisti svojega Jeepa zapeljal pod skakalnico je cel organizacijski svet jokal, češ koliko škode se je naredilo na samem objektu in se je iz tega naredilo 101 novico... In kdo bo to povrnil, kdo je kriv,... In da se lahko poškoduje podlaga... To, ko je pa danes in pretekli vikend tam okol skakal mrtvo pijan folk in da so pripeljali kubike vode na skaklnico... to je pa vse ok :)
nogutsnoglorry
05. 04. 2026 21.17
na letalnici skačejo enkrat na leto in tam je pesek kjer se lahko skoplje luknja in se nazaj nasuje, ostale skakalnice pa imajo položeno plastiko, na podnu pa je trava kot na nogometnem igrišču. Kar hočem reči je da nič ne razumeš
