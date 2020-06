Naša gledališča so na kolenih, je v javnem pismu premierju Johnsonu zapisalo več kot sto britanskih filmskih in gledaliških zvezdnikov. Kako pa je pri nas? Prihodnost je negotova, na državo pa ne morem več računati, pravi vodja Špas teatra Urška Alič. Kreativne industrije so tako zaradi pandemije povsod po svetu na hudi preizkušnji.