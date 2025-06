'Kultura ne pozna meja in mora biti dostopna vsem'

OGLAS

Edinstvena platforma za uprizoritvene umetnosti združuje več kot 400 vrhunskih predstav baleta, opere, gledališča, klasične in sodobne glasbe ter dokumentarnih filmov – vse na enem mestu, z dostopom na televiziji, mobilnih napravah ali računalniku. Med prestižnimi vsebinami so predstave Royal Shakespeare Company, Baleta Pariške opere, Kraljeve opere v Londonu in mnogih drugih svetovno priznanih ansamblov.

Predstavitev edinstvene platforme za uprizoritvene umetnosti je pritegnil številne obiskovalce. FOTO: Sandi Fišer icon-expand

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana bo platforma letos prvič ponujala tudi izbrane festivalske predstave, kar pomeni prelomnico v digitalni dostopnosti vrhunske umetnosti slovenskega festivala. Ljubljana bo poleti oživela kot prizorišče 73. Ljubljana Festivala, kjer se bo na najlepših mestnih odrih zvrstilo več kot 6.500 umetnikov z vsega sveta. Dogodek je bil obogaten z izbranim umetniškim programom, na katerem so nastopili Mateja Železnik s svojo baletno interpretacijo pod koreografskim vodstvom Lukasa Zuschlaga, pianist Igor Vićentić in izvrstna sopranistka Aleksandra Radovanović ter vokalistka Ana Vipotnik in kitarist Igor Leonardi. "Verjamemo, da kultura ne pozna meja in da mora biti dostopna vsem. Festival Ljubljana že desetletja postavlja najvišje standarde umetniške kakovosti pri nas – s programom, ki vsako leto navdušuje in uveljavlja Slovenijo na svetovnem kulturnem zemljevidu. Zato je sodelovanje s Festivalom Ljubljana za nas naravno partnerstvo, s čimer še poglabljamo doživljanje umetnosti, z Marquee TV pa odpiramo še eno okno v svet temu izjemnemu kulturnemu dogodku in slovenski umetnost," je ob dogodku povedal Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemach Slovenija.

