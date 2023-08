Kulturnemu domu Mengeš poplave odplaknile 25-letno identiteto

"Vse, kar smo zgradili v petindvajsetih letih s trdim delom, je voda odnesla v petih minutah," je povedala skrhano predsednica Špas teatra, ki se je po siloviti poplavi zbudila v nepredstavljivo jutro. Z ekipo smo spremljali, kako je pred stavbo kulturnega doma rasel kup uničenih rekvizitov skupaj z žalostjo.

Na poti do kulturnega doma v Mengšu so razdejane hiše in ceste nakazovale, da so poplave pustile za seboj opustošenje, pa vendar nas nič ni moglo pripraviti na prizore, ki so nas pričakali pred stavbo. Kupi oblek in kostumov v višini dveh metrov, pripravljeni za odpad. Poplavljeni kosi scenografije, zvočniki, prepojeni z blatom, luči, čevlji in lasulje, ki so jih prijatelji Špas teatra z blatnimi rokavicami metali proč. Nejevera in šok, delo je potekalo mehansko, vseh razsežnosti se še niso zavedali. Vse, kar so imeli, je namreč v petek zjutraj deroča voda poplavila v petih minutah. Niso imeli časa, da bi karkoli rešili.

icon-expand Uničena oprema kulturnega društva. FOTO: Urša Alič

"Nobena stvar nas še ni tako potolkla, tudi po koronakrizi smo se pobrali in nadaljevali, za seboj smo imeli dobro sezono, sedaj pa ..." je brez besed Urša Alič, predsednica Špas teatra, ki je v Mengeš privabil že 800.000 gledalcev. S težkim srcem je spremljala, kako raste kup oblek in kostumov, ki jih je uničila voda. Določene so poskusili z visokotlačnim čistilcem rešiti, a takih ni bilo veliko. Obudili pa so številne spomine: kostumske predstave, pri katerih je sodeloval tudi Alan Hranitelj, dizajnerski kosi, sentimentalna vrednost ...

icon-expand Dizajnerske obleke in kostumi Alana Hranitelja na odpadnem kupu. FOTO: Urša Alič

Stavbo kulturnega doma bodo poskusili čim prej očistiti in sanirati vsaj do točke, da bo v njej mogoče ponovno začeti delati. V septembru jih čakajo novo predstave. A kako? Scenografije, kostumi, zvočniki, luči in drugi rekviziti so namreč uničeni in popolnoma neuporabni, žalostno pove ustanoviteljica Špas teatra, za katero škoda presega materialno izgubo. "Vsi posnetki predstav, vsi teksti, knjige ... V rekvizitarni smo imeli shranjeno vse, kar smo pridobili v petindvajsetih letih, in zdaj je tu – v smeteh," je dodala na robu solz in pokazala za sabo na velike kontejnerje.

icon-expand Voda je poplavila vse v petih minutah. FOTO: Urša Alič