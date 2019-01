La Toya v vlogi strokovnjakinje za orgazem

La Toya Lopez je v svoji karieri igrala v pornografskih filmih, nastopila v resničnostnem šovu, se pojavila v oddaji na italijanski televiziji ter izdala knjigo. Leta 2009 je tako dobila nagrado zlati Stojan – slovensko nagrado za nadpovprečne dosežke na področju domače zabavne industrije za odrasle. Pred leti se je odločila, da bo zaigrala v erotični parodiji Gremo mi po svoje, zdaj pa bo v prihajajoči seriji Lajf je tekma, ki prihaja na VOYO, upodobila prikupno strokovnjakinjo za orgazem.

Glavni lik Bojan se namreč v vsaki epizodi sooči z nekim izzivom. Epizoda, v kateri se pojavi tudi La Toya, se tako vrti okoli orgazma, ki naj bi ga doživelo njegovo dekle (Bojanov cilj je seveda, da ona doživi orgazem). Podobno kot v športnem studiu, ko se komentatorjema pridruži strokovnjak in analizira napad ter obrambo, v tej epizodi La Toya komentira Bojanov poskus, da pripravi dekle do orgazma.

"Bilo je zelo lepo, imela sem nekaj besedila oziroma sem komentirala dogajanje v seriji. Vsi so bili že od jutra tam, pridno so delali, jaz sem na snemanje prišla le za kratek čas. Izkušnja je bila res super," nam je zaupala vedno pozitivna La Toya. Priznala pa je, da je za njo kar naporno obdobje: "Veliko sem delala po nočnih klubih, zdaj pa sem si vzela malce časa zase. Želim delati na svojih projektih, ampak zaradi dela v klubih sem preveč utrujena. Ko sem iz službe prišla domov, sem padla naravnost v posteljo."

Najbolj slavna slovenska pornografska igralka je v življenju delala na veliko projektih, a prizna, da je prišel čas, da se umiri: "Ko sem bila mlajša, sem lahko delala več projektov hkrati, zdaj pa ne gre več tako, poleg tega nimam več velike želje delati v nočnem klubu." Ni pa bil samo nočni delovnik tisti, ki jo je motil: "Slovenci preprosto ne cenijo lepe, urejene in delovne ženske, to sem izkusila na lastni koži. Nobenega spoštovanja ni. V Celju sem bila obraz kluba, pa so se do mene obnašali, kot da sem ničla. Želela sem biti poslovna in kulturna, pa sem bila jaz tista, ki je vedno potegnila kratko."

Priznala je, da je nad odnosom, ki ga imajo nekateri v Sloveniji, kar malce razočarana: "Slovenci te hočejo imeti, ampak plačali pa ne bi. Tako izgubiš voljo. V Italiji vidijo delo, sposobnost in to dobro plačajo. V Sloveniji sem ostala, ker sem tukaj popularna in sem delala na svoji popularnosti. Toda žalostno je, da te hočejo v Sloveniji samo izkoristiti. Delaš ogromno ur, izčrpajo te do konca, na koncu pa niti hvala ne rečejo." Zato je odločna: "Vsaka stvar se enkrat konča, in prav je tako." Novo leto, novi začetki? Še vedno želi biti DJ-ka: "Vedno spremljam, kaj se dogaja na glasbenem področju, spremljam DJ-je, ker me to res zanima in to si želim delati. Če mi uspe, mi uspe. Ne bom celo življenje delala v nočnem klubu."