Labodje jezero v izvedbi ukrajinske balerine, ki je dobila novo priložnost

Kar dve razprodani predstavi v Gallusovi dvorani sta potrdili navdušenje Slovencev nad baletno klasiko, pa tudi sočutje do vrhunske kijevske prima balerine, ki je pred dvema letoma zapustila rodno Ukrajino zaradi vojne, sinoči pa zablestela na odru Cankarjevega doma. "Na neki točki sem bila prepričana, da je moje kariere preprosto konec, ker mi takrat ni bilo nič več pomembno. Nisem mogla razmišljati o baletu in plesu," je povedala Ganna Muromtseva, ki je pred dvema letoma pustila za seboj vse, kar je do tedaj poznala v življenju in bila prisiljena začeti znova."A sem neizmerno hvaležna, da so me prijatelji, kot tudi gledališča po Evropi spodbujali in mi dali možnost, da nastopam". Zoper se je vrnila na različne odre pred občinstvo in se spomnila, zakaj je vredno negovati plesni talent in vztrajati tudi, ko se zdi to praktično nemogoče. "Labodje jezero je bila v bistvu moja prva velika vloga na evropskem odru. Zdaj na odru uživam v vsakem trenutku. Zdaj cenim to še veliko bolj", je še dodala o novi priložnosti.