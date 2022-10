Gospodje iz skupine Lačni Franz odhajajo in se poslavljajo, Beograd je jokal za nami, je povedal Zoran Predin o poslovilni turneji skupine, ki se je začela 1. julija na Bledu. Grand finale turneje bodo imeli v Ljubljani, še prej pa so pripravili druženje za tiste, ki so jih podpirali 43 let njihovega delovanja.