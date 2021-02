Lado Bizovičar bo drugič očka

Lado Bizovičar in Anela Šabanagić se bosta torej letos razveselila še enega otroka. Prvorojenka pa je stara že dve leti in pol. Za Lada je med novinarji znano, da nerad deli informacije o zasebnem življenju, zato nam vesele novice tudi zdaj ni potrdil. V kratkem telefonskem pogovoru je dal jasno vedeti, da svojih starih navad ne bo spreminjal, in nosečnosti svoje izbranke ni želel komentirati.

A nič zato, ekskluzivno so informacijo potrdili v časopisuSvet24, to pa je za 24ur.com potrdil tudi dobro obveščeni vir, ki potrjuje, da bo Lado še drugič očka.