Lado Bizovičar bo na vroči stol posedel Petra Prevca in Modrijane

Lado Bizovičar bo v dveh večerih zapored na vroči stol posadil dva slovenska zaklada: Petra Prevca in Modrijane. 27. in 28. februarja se na Gospodarskem razstavišču obetata večera smeha, kako bodo žarjenje prenesli zvezdniki večera, pa si lahko ogledate v živo, saj je na voljo še zadnjih nekaj vstopnic.
Na eni strani legenda smučarskih skokov. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa. Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je nedavno razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored. A čeprav so oboji videti popolni in brez greha, imajo kar nekaj masla na glavi, pravi gostitelj večerov Lado Bizovičar.
"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani. "Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo.
Da ga ni bilo treba dolgo prepričevati za sodelovanje, je priznal Peter Prevc, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune. Kdo pa o njem ve največ? "Zagotovo žena Mina," pravi, veliko pa o njem vedo tudi bratje in sestre.
V petek, 27. februarja, bodo na žaru Modrijani, da bodo ravno prav zapečeni za dva nepozabna večera v Stožicah. V soboto, 28. februarja, pa bo na vroči stol sedel Peter Prevc. Lado pa obljublja, da že išče nove žrtve.
