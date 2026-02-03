Naslovnica
Domača scena

Lado Bizovičar bo na vroči stol posedel Petra Prevca in Modrijane

Ljubljana, 03. 02. 2026 17.18 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Polona Zoja Jambrek K.Z.
Modrijani na žaru

Še čisto malo in vreme se bo naredilo in spet se bo peklo. Žar mojster Lado Bizovičar zato pravi: "Čas je, da nekoga spet vržemo na žar. In to dvakrat. 27. in 28. februarja. In če se že peče, naj se peče 'orng'" - dva slovenska nacionalna zaklada bodo obračali - nekdanjega smučarskega skakalca Petra Prevca in člane narodno-zabavne skupine Modrijani.

Lado Bizovičar bo v dveh večerih zapored na vroči stol posadil dva slovenska zaklada: Petra Prevca in Modrijane. 27. in 28. februarja se na Gospodarskem razstavišču obetata večera smeha, kako bodo žarjenje prenesli zvezdniki večera, pa si lahko ogledate v živo, saj je na voljo še zadnjih nekaj vstopnic.

Na vroči stol bodo 27. februarja sedli Modrijani.
Na vroči stol bodo 27. februarja sedli Modrijani.
FOTO: POP TV

Na eni strani legenda smučarskih skokov. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa. Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je nedavno razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored. A čeprav so oboji videti popolni in brez greha, imajo kar nekaj masla na glavi, pravi gostitelj večerov Lado Bizovičar.

"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani. "Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo.

Na vroči stol bo 28. februarja sedel Peter Prevc.
Na vroči stol bo 28. februarja sedel Peter Prevc.
FOTO: POP TV

Da ga ni bilo treba dolgo prepričevati za sodelovanje, je priznal Peter Prevc, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune. Kdo pa o njem ve največ? "Zagotovo žena Mina," pravi, veliko pa o njem vedo tudi bratje in sestre.

V petek, 27. februarja, bodo na žaru Modrijani, da bodo ravno prav zapečeni za dva nepozabna večera v Stožicah. V soboto, 28. februarja, pa bo na vroči stol sedel Peter Prevc. Lado pa obljublja, da že išče nove žrtve.

Spomladi se bo na POP TV kadilo!

na žaru peter prevc modrijani lado bizovičar

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
03. 02. 2026 18.23
Še do danes si nisem opomogel od njegovega brezveznega duhovičenja na Kreslinov račun v Šiški.Res beda..
Odgovori
0 0
cirenij
03. 02. 2026 18.21
Škoda Prevca in Modrijanov!
Odgovori
0 0
Amor Fati
03. 02. 2026 17.53
Toti trot že polovico svojega življenja kopira Marka Wahlberga. Sej veste, strog tip, ampak z mehkim srcem. Povrh vsega pa za popularnost izkorišča oddaje tuje produkcije. Bojkot!
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
03. 02. 2026 17.28
Upajte, da bo na nacionalki v slovenscini, ne ljubljanscini
Odgovori
-1
0 1
