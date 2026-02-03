Lado Bizovičar bo na vroči stol posedel Petra Prevca in Modrijane

Lado Bizovičar bo v dveh večerih zapored na vroči stol posadil dva slovenska zaklada: Petra Prevca in Modrijane . 27. in 28. februarja se na Gospodarskem razstavišču obetata večera smeha, kako bodo žarjenje prenesli zvezdniki večera, pa si lahko ogledate v živo, saj je na voljo še zadnjih nekaj vstopnic.

Na eni strani legenda smučarskih skokov. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa. Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je nedavno razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored. A čeprav so oboji videti popolni in brez greha, imajo kar nekaj masla na glavi, pravi gostitelj večerov Lado Bizovičar.

"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani. "Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo.