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Domača scena

Lado Bizovičar: Jaz sem najboljši fotr na svetu

Ljubljana, 04. 09. 2026 09.00 pred 33 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Lado je najboljši fotr na svetu 2

Lado Bizovičar, žirant priljubljenega šova Slovenija ima talent, igralec, pevec in žar mojster, je pred kratkim obeležil okrogli jubilej, abrahama. V bogati karieri je ustvaril številne uspešnice, ob vstopu v novo življenjsko poglavje pa pripravlja tudi novo gledališko predstavo, ki jo je poimenoval: Jaz sem najboljši fotr na svetu.

Pravijo, da so očetje najpomembnejši med manj pomembnimi člani vsake družine. So naši domači superheroji – sicer ne letijo po zraku z laserji v očeh – letijo pa z enoprostorcem od glasbene šole na trening karateja, s podočnjaki pod očmi. Eden takšnih superherojev je tudi Lado Bizovičar. Vsaj tako trdi. Po sedmih letih se na gledališki oder vrača v šlapah in termoflisu – v vlogi, za katero ni avdicije, navodil za uporabo ali možnosti odpovedi: v vlogi najboljšega fotra.

Lado je najboljši fotr na svetu
Lado je najboljši fotr na svetu
FOTO: Urša Premik

Sedem let brez nove predstave pa ne pomeni, da je ves ta čas gledal v zrak. V tem času je Lado nadaljeval televizijsko ustvarjanje, obudil priljubljen format Na žaru, sodeloval pri različnih gledaliških in avtorskih projektih ter z glasbeno-humorističnim spektaklom Slovenska muska s 13.000 obiskovalci napolnil dvorano Stožice. Po vseh velikih projektih pa je znova napočil čas za najbolj neposreden stik z občinstvom – v živo, na odru.

V novi komediji z naslovom Jaz sem najboljši fotr na svetu se bo Lado na svoj prepoznavni način lotil ene najpomembnejših, najlepših in najbolj nepredvidljivih življenjskih vlog – superherojskega očetovstva. Je za naziv najboljšega fotra dovolj že to, da otroke pravočasno dostaviš na trening, se spomniš, v kateri razred hodijo, in vsaj občasno najdeš obe nogavici istega para? Ali pa so merila za ta prestižni naziv vendarle nekoliko višja?

Lado Bizovičar
Lado Bizovičar
FOTO: Urša Premik

Kaj vse prinaša predstava s tako drznim naslovom, Lado za zdaj še ne razkriva. Zagotavlja pa, da bo občinstvo v novi komediji dobilo povsem svoj pogled na to, kaj pravzaprav pomeni biti najboljši fotr na svetu. Več bo znano 6. novembra, ko bo predstava doživela premiero v Špas teatru, nato pa sledi turneja po vsej Sloveniji. Takrat bo končno jasno, ali je Lado res najboljši fotr na svetu – ali pa gre zgolj za še en primer neomajne očetovske samozavesti.

Vstopnice so že na voljo v Špas teatru in na njihovi spletni strani.

Lado Bizovičar že več kot dve desetletji soustvarja slovenski zabavni prostor. Kot televizijski voditelj, igralec, kreativec, komik, žirant, avtor, producent in idejni snovalec je zaznamoval projekte, kot so Tistega lepega popoldneva, As ti tud not padu?!, Slovenija ima talent in Na žaru.

Na gledališkem odru je soustvarjal uspešnice 5moških.com, Fotr, Slovenska muska od A do Ž, Čakalnica in Predstava za vsako priložnost. S spektaklom Notpadu Lajv?! je na stadion Stožice privabil približno 20.000 ljudi, leta 2024 pa je s Slovensko musko napolnil največjo slovensko dvorano.

Lado Bizovičar predstava očetovstvo komedija

Po kakšnih dobrotah posegajo znani obrazi?

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KOMENTARJI1

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Huki
04. 09. 2026 09.35
Morje ne šteje🤣🤣🤣🤣
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bibaleze
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