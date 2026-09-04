Lado Bizovičar: Jaz sem najboljši fotr na svetu

Pravijo, da so očetje najpomembnejši med manj pomembnimi člani vsake družine. So naši domači superheroji – sicer ne letijo po zraku z laserji v očeh – letijo pa z enoprostorcem od glasbene šole na trening karateja, s podočnjaki pod očmi. Eden takšnih superherojev je tudi Lado Bizovičar. Vsaj tako trdi. Po sedmih letih se na gledališki oder vrača v šlapah in termoflisu – v vlogi, za katero ni avdicije, navodil za uporabo ali možnosti odpovedi: v vlogi najboljšega fotra.

Lado je najboljši fotr na svetu FOTO: Urša Premik

Sedem let brez nove predstave pa ne pomeni, da je ves ta čas gledal v zrak. V tem času je Lado nadaljeval televizijsko ustvarjanje, obudil priljubljen format Na žaru, sodeloval pri različnih gledaliških in avtorskih projektih ter z glasbeno-humorističnim spektaklom Slovenska muska s 13.000 obiskovalci napolnil dvorano Stožice. Po vseh velikih projektih pa je znova napočil čas za najbolj neposreden stik z občinstvom – v živo, na odru. V novi komediji z naslovom Jaz sem najboljši fotr na svetu se bo Lado na svoj prepoznavni način lotil ene najpomembnejših, najlepših in najbolj nepredvidljivih življenjskih vlog – superherojskega očetovstva. Je za naziv najboljšega fotra dovolj že to, da otroke pravočasno dostaviš na trening, se spomniš, v kateri razred hodijo, in vsaj občasno najdeš obe nogavici istega para? Ali pa so merila za ta prestižni naziv vendarle nekoliko višja?

Lado Bizovičar FOTO: Urša Premik

Kaj vse prinaša predstava s tako drznim naslovom, Lado za zdaj še ne razkriva. Zagotavlja pa, da bo občinstvo v novi komediji dobilo povsem svoj pogled na to, kaj pravzaprav pomeni biti najboljši fotr na svetu. Več bo znano 6. novembra, ko bo predstava doživela premiero v Špas teatru, nato pa sledi turneja po vsej Sloveniji. Takrat bo končno jasno, ali je Lado res najboljši fotr na svetu – ali pa gre zgolj za še en primer neomajne očetovske samozavesti.

Vstopnice so že na voljo v Špas teatru in na njihovi spletni strani.