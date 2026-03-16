Lado Bizovičar na oder postavil slišečega igralca in gluho igralko

Ne samo ustvarjalci predstave, kretanja so se naučili tudi znani obrazi.

"Upam, da vem," nam je kretnje za besedo dedek, pokazal igralec Matej Zemljič, Jan Peteh, član skupine Joker Out, pa si je zapomnil kretnjo za besedo fant.

"Ta predstava nam, slišečim, precej pomaga razumeti. Gluhim pa tudi pomaga razumeti nas, slišeče," nam je povedal Lado Bizovičar.

100 pa roka je prva predstava svoje vrste. Skoraj polovico dvorane je zasedla gluha skupnost, ki je tako lahko prvič uživala skupaj s slišečimi.

"To, da smo lahko gledali predstavo, ki je tudi za gluhe in s tolmačenjem znakovnega jezika lahko oni enako spremljajo to predstavo, kot jo mi, je v meni vzbudilo empatijo," nam je povedala igralka Nataša Barbara Gračner.

"Na tej predstavi sem užival, iskreno, še bolj kot na večini predstav, ki sem jih videl v življenju," pa je po ogledu dejal Peteh.

"Malo stvari sem vedel o gluhih in o njihovem načinu življenja, zato sem zelo hvaležen za današnjo predstavo, ker sem se ogromno naučil," je povedal Zemljič.

Kako zahtevno pa je bilo delati s slišečim igralcem, kot je Jernej, nam je odgovorila igralka Špela Rotar: "Iskreno, ko sem začela sodelovati v tem projektu, nisem imela pričakovanj o tem, kaj bo, ker nikoli nisem delala takšnih gledaliških projektov."

Njen soigralec Jernej Gašperin pa je dodal: "Meni se zdi, da je Špela, ki si upa iti v slišeči svet, se bori, zame velik navdih. In mislim, da tudi za gluhi svet."