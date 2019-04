Lado Bizovičar: Ne se hecati z malarijo

"Svetovni dan malarije. Praznujemo ga z jemanjem antimalarikov v tistih krajih in grdimi mislimi o ... Tole je utrinek z enega od mojih premnogih prebolevanj pred letom dni," je na Instagramu zapisal priljubljeni žirant v oddaji Zvezde plešejo Lado Bizovičar, zraven pa pripel fotografijo iz bolnišnice, na kateri je videna infuzija. Zraven pa dodal še #nesehecatzmalarijo #hvalaboguzadobredohtarje. Poudaril je tudi, da ni v bolnišnici, ampak je fotografija starejša, z njo želi le opozarjati, da je malarija še vedno zelo prisotna ter da se moramo proti njej primerno zaščititi.

Igralec se je v preteklosti že nekajkrat srečal z malarijo, prvič je zbolel pred 20 leti na Kitajskem, nazadnje pa jo je dobil, ko je bil na obisku pri materi v Gani.

Svetovni dan malarije obeležujemo 25. aprila. Svetovna zdravstvena organizacija še vedno opozarja, da ta bolezen vsako leto doleti 200 milijonov ljudi po vsem svetu. Zaradi zaščitnih ukrepov pa se je umrljivost zmanjšala za kar 54 odstotkov. Ravno pred dnevi pa je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) javila tudi, da bodo v afriški državi Malavi kot prvi na svetu začeli s cepljenjem proti malariji. V prihodnjih tednih pa bosta s cepljenjem otrok, mlajših od dveh let, začeli tudi Kenija in Gana.