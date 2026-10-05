Lado Bizovičar o fotrovanju: Manj kompliciranja, več skupnih dogodivščin

Lado Bizovičar je skupaj z Nikom Zagodetom, prevajalcem in avtorjem slovenske priredbe, pripravil domačo izdajo knjige Jaz sem najboljši fotr na svetu, fotrološkega priročnika za nepozabno otroštvo. V resnici ne gre samo za knjigo, ampak za celoten sistem skupnih podvigov: 28 vodenih misij, 28 nalepk, Fotrovski megaplakat skupnih dosežkov, Božičkovo pismo in posebna kuverta s Severnega pola. Komplet izhaja iz vprašanja, ki ga pozna skoraj vsak starš: kaj početi z otrokom, ko zmanjka časa, energije in idej. Namesto še enega seznama splošnih priporočil ponudi natančen scenarij. Fotr izbere misijo, preveri, kaj potrebuje, po navodilih spravi otroka v akcijo, nato pa otrok opravljeni podvig potrdi z nalepko na plakatu. "Nisem strokovnjak za vzgojo. Sem fotr, ki ima enake težave kot vsi drugi in se pretvarja, da približno ve, kaj dela," pravi Bizovičar.

Lado Bizovičar. FOTO: POP TV

"Ta komplet sem naredil, ker ga potrebujem tudi sam. Ko zmanjka idej, nočem še pol ure googlati popolne aktivnosti. Hočem odpreti misijo in začeti. Misije namerno niso popolne družinske dejavnosti za Instagram. So konkretne, izvedljive in pogosto rahlo absurdne. Fotr in otrok lahko iščeta sumljivo skromen piratski zaklad, prespita v utrdbi sredi dnevne sobe, organizirata polžje dirke, rišeta portrete drug drugega, iz palačink izdelata umetniško delo ali se odpravita na nočni pohod z zgodbo, ki je boljša od cilja," je prepričan Lado. Knjiga je namenjena uporabi. Izbrano stran je mogoče iztrgati in vzeti s seboj, večino pripomočkov pa družina že ima doma. Simboli na začetku vsake misije pokažejo, koliko časa zahteva, kje jo je mogoče izvesti, kateri starosti je namenjena, koliko stane in koliko priprav je potrebnih. Poseben QR-sloj omogoča shranjevanje fotografij, videoposnetkov in poročil o opravljenih misijah v digitalni arhiv skupnih dogodivščin.

Lado Bizovičar. FOTO: POP TV