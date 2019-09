Lado Bizovičar objavil navihano fotografijo iz otroštva

Lado Bizovičar je 3. septembra praznoval 43. rojstni dan. Priljubljeni igralec in televizijski voditelj je izkoristil svoj osebni praznik in si v svojem slogu na družbenih omrežjih čestital za rojstni dan.

Pod fotografijo pa ga je eden od njegovih sledilcev in oboževalcev opozoril, da se je zmotil in da je verjetno mislil zrelih 43 let in ne 53. No, Ladu, kot kaže, smisla za humor nikoli ne zmanjka. Če recimo sodimo po njegovi črno-beli fotografiji, je že kot otrok kazal svojo šaljivo stran in je rad zganjal norčije.