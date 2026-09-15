Lado Bizovičar predstavlja slovensko reprezentanco samooklicanih superfotrov

Ko je Lado Bizovičar po sedmih letih napovedal vrnitev na gledališki oder, se je samozavestno razglasil za najboljšega fotra na svetu. Toda prestižni naziv mu očitno ne bo pripadel brez boja. Drug za drugim so se pojavili tekmeci, zdaj pa je končno znana celotna očetovsko neprilagojena peterica.

Lado Bizovičar FOTO: Urša Premik

Žirantu priljubljenega šova Slovenija ima talent, igralcu, pevcu in žar mojstru se bodo v novi komediji Jaz sem najboljši fotr na svetu pridružili Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare – edini član, ki v bistvu sploh ni fotr.

Pet fotrov. Pet superherojev. Pet življenjskih zgodb.

Lado Bizovičar, ki se po sedmih letih vrača z novo avtorsko komedijo in domnevno nezmotljivim receptom za popolno fotrovanje, je na svojem Instagram profilu razkril, zakaj meni, da je prav on najboljši fotr na svetu.

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Ob njem bo stal Matjaž Javšnik, superata, z izjemnim občutkom za življenjski humor, ki zna vsakdanje družinske zaplete spremeniti v zgodbe, ob katerih se občinstvo smeji predvsem zato, ker se v njih nekoliko preveč dobro prepozna. Že zadnjih 100 let kariere! "Najboljši fotr na svetu sem zato, ker imajo pri nas radovednost, improvizacija, nagajivost in norčavost domovinsko pravico! Ker jaz nisem navaden fotr – jaz sem superata," zatrjuje Javšnik.

Miha Brajnik in Matjaž Javšnik FOTO: Instagram

Zasedbi se pridružuje tudi Miha Brajnik, ki prisega na očetovsko avtoriteto. Če je rekel, da je najboljši, potem o tem očitno ni več razprave. "Najboljši fotr na svetu sem zato, ker sem ustvaril dve osebi, ki bosta v življenju počeli neverjetne, enkratne in čudovite stvari. Pa tudi grozne. Sicer pa kot fotr prisegam na avtoriteto – in sem najboljši zato, ker sem jaz tako rekel." Četrti superheroj je Niko Zagode, igralec in zobozdravnik, ki trdi, da uživa popolno zaupanje svojih otrok. Prepričana sta namreč, da lahko premaga celo Hulka – Niko pa ne vidi razloga, da bi jima kvaril otroštvo z resnico.

Niko Zagode in Sašo Stare FOTO: Instagram

In potem je tu še Sašo Stare, ki ima med vsemi največ teoretičnega znanja in najmanj praktičnih napak. Predvsem zato, ker sploh ni fotr.

Vstopnice so že na voljo v Špas teatru in na njihovi spletni strani.

Prav zato v predstavo vstopa brez slabih izkušenj, neprespanih noči in vzgojnih napak, zaradi česar je morda celo najbolj kvalificiran član zasedbe. Vsaj po njegovem mnenju. "Jaz sem najboljši fotr ... v teoriji," pravi voditelj šova Slovenija ima talent. "Ker sploh nisem fotr! Biti teoretični fotr je veliko lažje, saj ne moreš ničesar zafrkniti. Moji teoretični otroci so odličnjaki, izjemni športniki in glasbeniki. Predvsem pa so zelo srečni. Jaz tudi – ker so teoretični otroci zelo poceni."

Pravi superheroji ne nosijo ogrinjal

Pravijo, da so očetje najpomembnejši med manj pomembnimi člani vsake družine. Zjutraj spravljajo otroke iz postelje, zvečer jih podijo vanjo, deset minut zlagajo voziček v prtljažnik in mulcem dovolijo tisto, kar je mama ravnokar prepovedala. Ker doma težko pridejo do besede, jo bodo zdaj končno dobili na odru.

Bizovičarjevo predstavo bo režiral Jure Karas FOTO: Urša Premik