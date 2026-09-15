Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Lado Bizovičar predstavlja slovensko reprezentanco samooklicanih superfotrov

Ljubljana, 15. 09. 2026 19.17 pred 40 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A. P.
Lado Bizovičar

Lado Bizovičar je bil prepričan, da je najboljši fotr na svetu. Potem pa so se pojavili še štirje, samooklicani superfotri. Pet vrhunskih komikov, pet popolnoma različnih pogledov na vzgojo in ena predstava, ki ima vse nastavke za novo gledališko megauspešnico.

Ko je Lado Bizovičar po sedmih letih napovedal vrnitev na gledališki oder, se je samozavestno razglasil za najboljšega fotra na svetu. Toda prestižni naziv mu očitno ne bo pripadel brez boja. Drug za drugim so se pojavili tekmeci, zdaj pa je končno znana celotna očetovsko neprilagojena peterica.

Lado Bizovičar
Lado Bizovičar
FOTO: Urša Premik

Žirantu priljubljenega šova Slovenija ima talent, igralcu, pevcu in žar mojstru se bodo v novi komediji Jaz sem najboljši fotr na svetu pridružili Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare – edini član, ki v bistvu sploh ni fotr.

Preberi še Ladu Bizovičarju se bodo na odru pridružili znani slovenski fotri

Pet fotrov. Pet superherojev. Pet življenjskih zgodb.

Lado Bizovičar, ki se po sedmih letih vrača z novo avtorsko komedijo in domnevno nezmotljivim receptom za popolno fotrovanje, je na svojem Instagram profilu razkril, zakaj meni, da je prav on najboljši fotr na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob njem bo stal Matjaž Javšnik, superata, z izjemnim občutkom za življenjski humor, ki zna vsakdanje družinske zaplete spremeniti v zgodbe, ob katerih se občinstvo smeji predvsem zato, ker se v njih nekoliko preveč dobro prepozna. Že zadnjih 100 let kariere! "Najboljši fotr na svetu sem zato, ker imajo pri nas radovednost, improvizacija, nagajivost in norčavost domovinsko pravico! Ker jaz nisem navaden fotr – jaz sem superata," zatrjuje Javšnik.

Miha Brajnik in Matjaž Javšnik
Miha Brajnik in Matjaž Javšnik
FOTO: Instagram

Zasedbi se pridružuje tudi Miha Brajnik, ki prisega na očetovsko avtoriteto. Če je rekel, da je najboljši, potem o tem očitno ni več razprave. "Najboljši fotr na svetu sem zato, ker sem ustvaril dve osebi, ki bosta v življenju počeli neverjetne, enkratne in čudovite stvari. Pa tudi grozne. Sicer pa kot fotr prisegam na avtoriteto – in sem najboljši zato, ker sem jaz tako rekel."

Četrti superheroj je Niko Zagode, igralec in zobozdravnik, ki trdi, da uživa popolno zaupanje svojih otrok. Prepričana sta namreč, da lahko premaga celo Hulka – Niko pa ne vidi razloga, da bi jima kvaril otroštvo z resnico.

Niko Zagode in Sašo Stare
Niko Zagode in Sašo Stare
FOTO: Instagram

In potem je tu še Sašo Stare, ki ima med vsemi največ teoretičnega znanja in najmanj praktičnih napak. Predvsem zato, ker sploh ni fotr.

Vstopnice so že na voljo v Špas teatru in na njihovi spletni strani.

Prav zato v predstavo vstopa brez slabih izkušenj, neprespanih noči in vzgojnih napak, zaradi česar je morda celo najbolj kvalificiran član zasedbe. Vsaj po njegovem mnenju. "Jaz sem najboljši fotr ... v teoriji," pravi voditelj šova Slovenija ima talent. "Ker sploh nisem fotr! Biti teoretični fotr je veliko lažje, saj ne moreš ničesar zafrkniti. Moji teoretični otroci so odličnjaki, izjemni športniki in glasbeniki. Predvsem pa so zelo srečni. Jaz tudi – ker so teoretični otroci zelo poceni."

Pravi superheroji ne nosijo ogrinjal

Pravijo, da so očetje najpomembnejši med manj pomembnimi člani vsake družine. Zjutraj spravljajo otroke iz postelje, zvečer jih podijo vanjo, deset minut zlagajo voziček v prtljažnik in mulcem dovolijo tisto, kar je mama ravnokar prepovedala. Ker doma težko pridejo do besede, jo bodo zdaj končno dobili na odru.

Bizovičarjevo predstavo bo režiral Jure Karas
Bizovičarjevo predstavo bo režiral Jure Karas
FOTO: Urša Premik

Za produkcijo predstave stoji TaDaa produkcija, pod režijsko taktirko Jureta Karasa pa bo peterica iskala odgovore na najpomembnejša vprašanja sodobnega očetovstva. Zakaj je lažje vzgajati tigra z motnjo pozornosti kot najstnika? Kolikokrat lahko slišiš Baby Shark, preden se ti dokončno zmeša? Zakaj otroke delimo na sitne, nevzgojene in naše? In na koliko tednov mora otrok zamenjati majico, kadar ga pazi fotr?

Da se obeta ena najbolj vročih gledaliških komedij sezone, potrjuje tudi odziv občinstva: nekatere predstave so razprodane že pred premiero.

Premiera komedije Jaz sem najboljši fotr na svetu bo 6. novembra v Kulturnem domu Mengeš, nato pa se peterica odpravlja na turnejo po vsej Sloveniji.

lado bizovičar jaz sem najboljši fotr na svetu sašo stare matjaž javšnik niko zagode miha brajnik

Skupina Mrfy nastopila na najmanjšem odru v svoji karieri

24ur.com Katero superjunaško moč bi imeli znani Slovenci?
24ur.com Pet novih nastopov – nova težka odločitev
24ur.com Kaj ima nastop v predsedniški palači z nastopom na Talentih?
24ur.com Jurij Kaluža začel z imitiranjem pri 10 letih: prva sta bila Janša in Janković
24ur.com Lado Bizovičar: Jaz sem najboljši fotr na svetu
Zadovoljna.si Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
24ur.com Nadaljevanje filma Aquaman v slovenska kina pospremili cosplayerji in znani obrazi
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Mama ji že leta očita eno stvar, zdaj ji je Marija odgovorila kar javno
Mama ji že leta očita eno stvar, zdaj ji je Marija odgovorila kar javno
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh
Njuna otroka sta šolo zamenjala že po dveh dneh
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
To je razlog, da ne morete shujšati
To je razlog, da ne morete shujšati
Fotografija, ki ji je uničila njen zakon
Fotografija, ki ji je uničila njen zakon
vizita
Portal
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
cekin
Portal
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Slavni pevec umrl med kontroverznim posegom
Slavni pevec umrl med kontroverznim posegom
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
dominvrt
Portal
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija
Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956