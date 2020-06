Lado Bizovičar presenetil z novim videzom

Da, prav ste prebrali, Lado Bizovičar ima po novem brke. Čas v karanteni je namenil temu, da daleč od oči javnosti preveri, kako je videti z brki, rezultat pa mu je bil očitno všeč, saj jih nosi še zdaj. Še več, premierno jih je predstavil prav na snemanju oglasa za priljubljeno trgovsko verigo Hofer, ki za seboj zagotovo pušča vso monotonost preteklih mesecev. Najbolj odbit videospot leta v nas vzbudi občutke, ki nam jih prinašajo poletne zabave in dobra družba, v omenjenem spotu pa se pojavi še en znan obraz, in sicer Srđan Milovanović , ki smo ga lahko spremljali v 5. sezoni šova Znan obraz ima svoj glas .

Lado je pred leti svojo kariero začel kot plesalec rock 'n' rolla, v katerem je postal tudi državni prvak. Na glasbeni sceni se je preizkusil v več zvrsteh, in sicer najprej kot član fantovske skupine Groove On The Move oziroma pozneje G.R.O.M. Pred več kot desetimi leti pa se je Sloveniji predstavil še kot pravi rocker, kot pevec skupine O.S.T. Po več kot desetletju se je znova zaprl v snemalni studio in z izkušenim glasbenim producentom Damjanom Jovičemposnel pesem z naslovom Scena, ki jo slišimo v oglasnem spotu.

Lado se je zaradi snemanja videospota, ki ga je režiralMark Pirc, vozil v nakupovalnem vozičku in preizkusil tudi nekaj kaskaderskih akcij, kot se je izrazil. Zganjal je vragolije na trampolinu in ležal na tekočem traku. Poglejte si spot, ki vas bo ogrel za vroče poletne dni: