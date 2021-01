Lado Bizovičar: Rifle ve več, kot je pripravljen pokazati

Kmalu si bomo lahko ogledali prvo spletno interaktivno predstavo Optimisti, v kateri so se združili trije izjemno priljubljeni komiki: Lado Bizovičar, Goran Hrvaćanin in Janez Hočevar - Rifle. Trije komiki, trije Optimistiin edinstvena predstava, kot je do zdaj v Sloveniji še nismo videli.

Rifle je v intervjuju povedal, da je idejni vodja te genialne zamisli Lado: "Lado se je spomnil, da je to pravzaprav taka zadeva, ki bi se jo dalo narediti virtualno, pa vendarle na neki način v kontaktu. Da ni posneto, to je bistvo."