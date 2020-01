Lado Bizovičar s stoto predstavo dvorano nasmejal do solz

"Dajmo narediti nekaj, da bo malo drugače," se je projekta 100. ponovitev uspešnice Predstava za vsako priložnost lotil Lado Bizovičar . In še preden se je iztekel veseli december, je obiskal nekaj tistih junakov noči, ki jim osem ur spanca, proste nedelje in prazniki niso samoumevni.

"Predstava za vsako priložnost se zafrkava iz vseh živih in mrtvih praznikov, ki jih ljudje v dežurnih službah običajno zamudijo. Policisti, reševalci, osebje porodnišnic in urgenc, varnostniki, delavci na bencinskih servisih, osebje upokojenskih domov, gasilci, taksisti, prodajalci hitre hrane ... delajo tudi na dan republike, 1. november, novo leto, božični večer, 8. marec, valentinovo ... Pri njih ni opcije: 'Danes ne delamo, se vidimo po praznikih', zato smo jih povabili, da se tokrat skupaj nasmejimo, zapojemo ter nazdravimo," je po uspešnem praznovanju povedal Lado.

In če sklepamo po skoraj dveh urah neprekinjenih salv smeha, je bilo povabilo na mestu, saj se je polna dvorana znova nasmejala do solz. Seveda pa tudi tokrat ni šlo brez torte, balonov, Godbe Cerklje, penine in fotografiranja s priložnostno slavljenko Ivanko. Konec koncev je Predstava za vsako priložnost nepozabna zabava, ki ne slovi zaman kot šov z največjo gostoto smeha na minuto v slovenskih gledališčih.