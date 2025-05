Lado Bizovičar: Tukaj lahko delamo bedarije, ki zabavajo ljudi

Lado Bizovičar že mnogo let navdušuje v najrazličnejših oddajah na POP TV - le kdo bi lahko pozabil As ti tud not padu, kjer sta gledalce do solz nasmejala skupaj z Jurijem Zrnecem, Zvezde plešejo, kjer je tako kot v oddaji Slovenija ima talent opravljal vlogo žiranta, pa oddajo Na žaru in mnoge druge.

Ali televizija človeka zasvoji? "Ne obstaja takšna industrija, kjer bi bli podobni dražljaji, kot so na televiziji. Vse je treba takoj. Televizija je: probajmo, pa probajmo še enkrat ... in na koncu ostane samo dober občutek, ki smo ga imeli mi, ustvarjalci, ali pa gledalci," je dejal.