Lado Bizovičar slavil na zvezdniški premieri

Potem ko je decembra izpilila nastop in šale, začetek leta pa izkoristila za polnjenje baterij, se je ekipaPredstave za vsako priložnost predstavila medijem in kolegom, od zdaj naprej pa boste lahko z njimi proslavljali in se veselili ob odrih po vsej Sloveniji.

Z ustvarjalci predstave oz. gledališke zabave, na kateri ni šlo brez balonov, šopka, harmonike, Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, sladke torte in mehurčkov, so se smejali številni znani obrazi in prijatelji iz sveta gledališča, filma, televizije in medijev, od Jonasa Žnidaršiča, Denisa Avdiča in Borisa Kopitarja, do Robija Kranjca, Anje Križnik Tomažin, Vesne Milekin Laibachov.

Še posebno pa si jo bo zapomnil ČukJože Potrebuješ, ki je bil, dan pred svojim 51. rojstnim dnevom, slavljenec premiere in s tem tarča številnih Ladovih zabavnih bodic. Z nepričakovano vlogo se je soočil hrabro ter si zaslužil tudi glavno vlogo na najbolj zvezdniškem slovenskem selfiju vseh časov.