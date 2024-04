Lado Bizovičar: V vaš dom prinašamo evropska gledališča

Od 15. do 21. aprila bo inovativna platforma The Third Stage v živo predvajala gledališke produkcije in ponudila redko priložnost, da ljubitelji umetnosti neposredno iz svojih dnevnih sob doživijo umetnost panevropskega gledališča. V mešanici kulture in tehnologije festival OpenStage presega geografske in fizične ovire, kar omogoča dostop do kakovostnega gledališča za vse.