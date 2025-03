Lado Bizovičar z družino tri mesece potoval po Indoneziji in Tajski

Anela in Lado sta skupaj s hčerkama obiskala Bali, otočje v Indoneziji Raja Ampat, glavno mesto Tajske Bangkok, mesti Chiang Mai in Chiang Rai ter otok v Tajskem zalivu Ko Tao. "Vsaka postojanka je bilo poglavje v našem norem, spontanem potovanju."

"Skočili smo na nešteto letov, nočnih vlakov, avtorikš in avtobusov ter sprejeli kaos in čarobnost potovanja. Tajska je bila sanjska, še posebej glede hrane – zadali smo si, da vsak dan poskusimo vsaj eno novo jed. In Indonezija? Vse je bilo o oceanu. Potopili smo se v dih jemajoči podvodni svet Raja Ampata, doživetje, ki ga ni mogoče opisati. Nobena beseda ne more zares opisati zabave, norosti in čiste lepote tega potovanja. A nekaj je gotovo, ti spomini bodo ostali z nami za vedno."

Ladova srčna izbranka je s sledilci delila galerijo foto utrinkov s potovanja. V galerijo je vključila tudi črno-belo fotografijo Lada z obema hčerkama, ki ju partnerja sicer skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti.