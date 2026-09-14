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Domača scena

Ladu Bizovičarju se bodo na odru pridružili znani slovenski fotri

Ljubljana, 14. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Lado Bizovičar

Ste se kdaj spraševali, kakšni očetje so znani Slovenci? Lado Bizovičar na oder prinaša svežo komedijo o starševstvu, v kateri se mu bodo pridružili tudi številni zanimivi gostje.

Lado Bizovičar, žirant priljubljenega šova Slovenija ima talent, igralec, pevec in žar mojster, je v bogati karieri ustvaril številne uspešnice, ob vstopu v novo življenjsko poglavje pa pripravlja tudi gledališko predstavo, ki jo je poimenoval: Jaz sem najboljši fotr na svetu.

Preberi še Lado Bizovičar: Jaz sem najboljši fotr na svetu

Na odru pa ne bo sam ... Ko je za idejo o predstavi slišal voditelj šova Slovenija ima talent, Sašo Stare, mu je na snemanju avdicijskih oddaj pripravil posebno presenečenje. Kdo bo s svojimi anekdotami o starševstvu in nasveti zabaval občinstvo po vsej Sloveniji, pa preverite v zgornjem videoposnetku.

Lado Bizovičar Jaz sem najboljši fotr na svetu predstava komiki Sašo Stare

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