Ladu Bizovičarju se bodo na odru pridružili znani slovenski fotri

Lado Bizovičar , žirant priljubljenega šova Slovenija ima talent , igralec, pevec in žar mojster, je v bogati karieri ustvaril številne uspešnice, ob vstopu v novo življenjsko poglavje pa pripravlja tudi gledališko predstavo, ki jo je poimenoval: Jaz sem najboljši fotr na svetu .

Na odru pa ne bo sam ... Ko je za idejo o predstavi slišal voditelj šova Slovenija ima talent, Sašo Stare, mu je na snemanju avdicijskih oddaj pripravil posebno presenečenje. Kdo bo s svojimi anekdotami o starševstvu in nasveti zabaval občinstvo po vsej Sloveniji, pa preverite v zgornjem videoposnetku.