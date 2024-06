Laibachi otvorili filmski festival Kamerat: Upiramo se klišejem

45 metrov pod zemljo se nahaja ena od treh dvoran, kjer na filmskem festivalu Kamerat predvajajo delavske filme. "Mislim, da je dobro, da ljudje dobijo malo drugačno izkušnjo, ne samo tisto klasično ob ogledu filma," je zaupal rudar Boris Špajzer , ki spremlja skupine obiskovalcev pri ogledu filma. V jamo se namreč ne sme vstopiti brez spremstva knapa in brez čelade. "Smo edini filmski festival, ki vrti filme v rudniškem rovu. To je takšna spektakularna lokacija in tudi najbolj obiskana lokacija," je povedala delovna vodja festivala Nina Kavzar .

Letos poteka že četrti festival Kamerat, za otvoritev pa so tokrat izbrali legendarne zasavske upornike Laibach. "V letošnjem letu so v občini Hrastnik in Trbovlje razglasili leto upora, zato se nam je zdelo super, da jih povežemo. Gre za delavstvo, upor, kulturo, mešanico vsega," je še dodala organizatorka. Kljub temu, da jih ljudje vidijo kot večne upornike, pa se člani skupine ne vidijo tako. "Če se temu lahko reče upor, potem se upiramo klišejem. Klišejem, ki so prevladujoči in polni predsodkov. Ne gre za upor v socialnem, niti ne v političnem smislu," pa je o tem povedal Jani Novak, član skupine, ki je navdušila zbrano množico pri Platoju pri jašku.