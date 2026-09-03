Lakerse v hotelski sobi pričakala plišasta čebela in pozdrav v slovenščini

Vsakega člana ekipe Los Angeles Lakers, ki se je odzval nedavnemu povabilu Luke Dončića v Ljubljano, je v hotelski sobi enega najbolj luksuznih hotelov v naši prestolnici pričakalo pozdravno sporočilo v slovenščini, ob njem pa plišasta čebela. Pozdrav z značilnimi frazami v našem jeziku in igrača kranjske čebele, ki je slovenska avtohtona živalska vrsta, sta bila simbol Slovenije in znak dobrodošlice pri nas.
Lakersi so v Slovenijo prispeli na Dončićevo povabilo, celotno potovanje pa je bila njegova zasebna pobuda. Namen njihovega obiska je bil druženje in povezovanje ekipe, ob tem pa so spoznali tudi Lukovo domovino, o kateri tako rad govori in jo s ponosom predstavlja tako ekipi kot celotnim ZDA.
Ekipa, ki je v Sloveniji ostala štiri dni, si je v tem času z ladjice ogledala Ljubljano, se družila ob vrhunski kulinariki, trenirala v Stožicah, obiskala Lukovo igrišče v Savskem naselju, igrala golf na Bledu, se zabavala v enem od nočnih lokalov in pred vrnitvijo v ZDA obiskala tudi pediatrično kliniko. Kot so v kratkih izjavah, ki so jih pridobili naši novinarji, povedali košarkarski zvezdniki, so pri nas uživali, Luka pa je dosegel svoj namen, saj so se domov odpravili polni lepih vtisov iz naše države.
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