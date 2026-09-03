Lakerse v hotelski sobi pričakala plišasta čebela in pozdrav v slovenščini

Vsakega člana ekipe Los Angeles Lakers, ki se je odzval nedavnemu povabilu Luke Dončića v Ljubljano, je v hotelski sobi enega najbolj luksuznih hotelov v naši prestolnici pričakalo pozdravno sporočilo v slovenščini, ob njem pa plišasta čebela. Pozdrav z značilnimi frazami v našem jeziku in igrača kranjske čebele, ki je slovenska avtohtona živalska vrsta, sta bila simbol Slovenije in znak dobrodošlice pri nas.

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Lakersi so v Slovenijo prispeli na Dončićevo povabilo, celotno potovanje pa je bila njegova zasebna pobuda. Namen njihovega obiska je bil druženje in povezovanje ekipe, ob tem pa so spoznali tudi Lukovo domovino, o kateri tako rad govori in jo s ponosom predstavlja tako ekipi kot celotnim ZDA.