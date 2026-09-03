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Domača scena

Lakerse v hotelski sobi pričakala plišasta čebela in pozdrav v slovenščini

Ljubljana, 03. 09. 2026 10.45 pred 50 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so konec avgusta preživeli nekaj dni v Sloveniji, kjer so se družili in skupaj trenirali. Njihov obisk je organiziral in financiral Luka Dončić, ob nastanitvi v enem od znanih hotelov v prestolnici pa je zvezdnike lige NBA pričakal tudi poseben pozdrav.

Vsakega člana ekipe Los Angeles Lakers, ki se je odzval nedavnemu povabilu Luke Dončića v Ljubljano, je v hotelski sobi enega najbolj luksuznih hotelov v naši prestolnici pričakalo pozdravno sporočilo v slovenščini, ob njem pa plišasta čebela. Pozdrav z značilnimi frazami v našem jeziku in igrača kranjske čebele, ki je slovenska avtohtona živalska vrsta, sta bila simbol Slovenije in znak dobrodošlice pri nas.

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Lakersi so v Slovenijo prispeli na Dončićevo povabilo, celotno potovanje pa je bila njegova zasebna pobuda. Namen njihovega obiska je bil druženje in povezovanje ekipe, ob tem pa so spoznali tudi Lukovo domovino, o kateri tako rad govori in jo s ponosom predstavlja tako ekipi kot celotnim ZDA.

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Ekipa, ki je v Sloveniji ostala štiri dni, si je v tem času z ladjice ogledala Ljubljano, se družila ob vrhunski kulinariki, trenirala v Stožicah, obiskala Lukovo igrišče v Savskem naselju, igrala golf na Bledu, se zabavala v enem od nočnih lokalov in pred vrnitvijo v ZDA obiskala tudi pediatrično kliniko. Kot so v kratkih izjavah, ki so jih pridobili naši novinarji, povedali košarkarski zvezdniki, so pri nas uživali, Luka pa je dosegel svoj namen, saj so se domov odpravili polni lepih vtisov iz naše države.

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KOMENTARJI5

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Racional-ec
03. 09. 2026 11.36
Norooo 😂
Odgovori
0 0
MiiH
03. 09. 2026 11.33
Nezdrava hrana. Pogi je v takih bifejih? Lušten video hotela.
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
03. 09. 2026 11.33
Nehajte promovirat Slovenijo, saj imamo turistov preveč. Še teh ki so tu nismo sposobni servisirat.
Odgovori
0 0
NeNebinarni
03. 09. 2026 11.20
Lepo prosim, nehajte. Tole je pa zdaj že čez vsako mejo.
Odgovori
-3
4 7
špaget
03. 09. 2026 11.05
A še niste fertik
Odgovori
-2
6 8
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