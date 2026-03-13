Naslovnica
Domača scena

Lakersi delili fotografijo Dončića z novorojenko Olivio

Ljubljana, 13. 03. 2026 10.12 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
E.K.
Luka Dončić in Olivia

Ob posebnem tematskem dnevu, ko slavijo očete in njihove hčerke, je ekipa Los Angeles Lakers delila fotografije svojih igralcev z njihovimi otroki. Med njimi je izstopala fotografija Luke Dončića z novorojeno Olivio, ki je na svet prijokala konec lanskega leta. Košarkar svoje drugorojenke domnevno ni videl vse od njenega rojstva, pred dnevi pa je oznanil tudi razhod z zaročenko Anamario Goltes, s katero naj bi se zdaj borila za skrbništvo.

Ekipa Los Angeles Lakers je na včerajšnji domači tekmi, ko so zaigrali proti Chicagu, poleg prepričljive zmage imela še en razlog za slavje. V Crypto.com areni so namreč počastili očete in njihove hčerke, ob tej priložnosti pa so fotografije igralcev z njihovimi potomkami delili tudi na družbena omrežja, kamor so objavili tudi fotografije Luke Dončića s prvorojenko Gabrielo in še neviden utrinek s pred kratkim rojeno Olivio.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkar, ki je decembra še drugič postal očka, je v teh dneh, ki bi morali biti prežeti z ljubeznijo in radostjo, naznanil, da sta se s partnerico in mamo njegovih otrok, Anamario Goltes, razšla in razdrla zaroko, prav tako pa naj bi se zdaj oba borila za skrbništvo. "Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ameriško športno televizijsko mrežo ESPN pred dnevi povedal slovenski športni as.

27-letnik kljub težkemu obdobju ostaja zbran in osredotočen, kar je dokazal tudi včeraj, ko je na domačem parketu dosegel kar 51 točk. Za odlično predstavo na tekmi je po njegovem mnenju zaslužna tudi posebna motivacija, ki jo je v sredo dobil med obiskom bolnih otrok v bolnišnici. Ti so se mu podpisali na majico, ki jo je nosil med ogrevanjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Luka Dončić hčerka Olivia razhod Anamaria Goltes

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morskadeklica123
13. 03. 2026 11.30
V oči mi ji padel njegov rdeč obraz. Kot da bi bil sredi tekme... le zakaj je tak?
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
13. 03. 2026 11.29
Nekaj se je govorilo, da je pred časom tožil mamo, sedaj pa tožba za skrbništvo... Prepričan sem, da je mama naredila zanj vse in še več, da je lahko uspel. Tožba nekako ne paše tu zraven. Tožba ženske, ki mu je rodila dva otroka je pa tudi en težek "presežek". Škoda, da ga tako lomi.
Odgovori
+1
1 0
tincoop
13. 03. 2026 11.15
To ni ded, sam je otrok, ime ki ga večkrat slišimo na igrišču mu prav priteče crybaby...
Odgovori
+5
6 1
Wolfman
13. 03. 2026 11.13
Luka dalaj kar ti paše. Sam štanci dokler dela.
Odgovori
-2
3 5
Buci in Bobo
13. 03. 2026 11.12
Evo ti porcija.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
13. 03. 2026 11.08
Tega, da je razgrajal po porodnišnici in žalil bivšo partnerko, ter se obnašal kot BARABA, tega pa niso napisali )) On je PSIHOTIK..
Odgovori
+2
6 4
Sl0venc
13. 03. 2026 11.18
Daj kak URL ali besede, ki jih bom dal v iskalnik, da bom našel to, kar govoriš.
Odgovori
+3
3 0
Zrcalo
13. 03. 2026 11.07
Že zdaj kahko rečem: Sožalje Luka. Pri nas je pač tako, da imajo mame gromozanske privilegije v primerjavi z očeti. CSD-ji in sodišča so vedno na ženski strani. Žal!
Odgovori
+2
7 5
terciar
13. 03. 2026 11.06
Srečno Luka. Uživaj v uspehu in v mladosti, prava sopotnica pa še pride. Za hčerki pa verjamem, da bo brez dvoma poskrbljeno.
Odgovori
+2
5 3
kr nekdo
13. 03. 2026 11.00
če bi jo želel videti bi jo prišel pogledat ne pa, da je šel raje z očetom v mehiko kot k hčerki.
Odgovori
+5
11 6
U1665256761563
13. 03. 2026 10.58
Si sploh ne predstavljam stiske mamice, ki ji hoče partner že takoj po porodu vzeti skrbništvo. Očitno si sploh ne zna predstavljat niti Luka, drugače ne bi tega počel svojima hčerkama in njuni mamici.
Odgovori
+5
11 6
juventina10
13. 03. 2026 10.57
če je nekdo dober v svojem poslu,ni nujno,da je to tudi doma.
Odgovori
+8
11 3
BtpS
13. 03. 2026 10.57
Pa naj se po pameti pogovorita in ohranita oziroma prenovita medseboj o ljubezen in ljubezen do druzine. To bo najvecji uspeh obeh v zivljenju🙂
Odgovori
+12
12 0
hapiness
13. 03. 2026 10.49
kako lepo! ni vse dobro kar se sveti in ne vse slabo kar temni... Luka je srčen, dober človek.
Odgovori
-6
3 9
Slash
13. 03. 2026 10.44
Ja pa iiii, kok je kjut s to malo štručko !
Odgovori
+5
6 1
