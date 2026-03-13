Lakersi delili fotografijo Dončića z novorojenko Olivio

Ekipa Los Angeles Lakers je na včerajšnji domači tekmi, ko so zaigrali proti Chicagu, poleg prepričljive zmage imela še en razlog za slavje. V Crypto.com areni so namreč počastili očete in njihove hčerke, ob tej priložnosti pa so fotografije igralcev z njihovimi potomkami delili tudi na družbena omrežja, kamor so objavili tudi fotografije Luke Dončića s prvorojenko Gabrielo in še neviden utrinek s pred kratkim rojeno Olivio.

Košarkar, ki je decembra še drugič postal očka, je v teh dneh, ki bi morali biti prežeti z ljubeznijo in radostjo, naznanil, da sta se s partnerico in mamo njegovih otrok, Anamario Goltes, razšla in razdrla zaroko, prav tako pa naj bi se zdaj oba borila za skrbništvo. "Vse, kar počnem, je za srečo svojih hčera in vedno se bom boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše možno življenje," je za ameriško športno televizijsko mrežo ESPN pred dnevi povedal slovenski športni as.

27-letnik kljub težkemu obdobju ostaja zbran in osredotočen, kar je dokazal tudi včeraj, ko je na domačem parketu dosegel kar 51 točk. Za odlično predstavo na tekmi je po njegovem mnenju zaslužna tudi posebna motivacija, ki jo je v sredo dobil med obiskom bolnih otrok v bolnišnici. Ti so se mu podpisali na majico, ki jo je nosil med ogrevanjem.