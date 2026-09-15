Lakersi pokazali doslej nevidene utrinke Dončićevega obiska ljubljanske porodnišnice

Obisk Luke Dončića in njegovih soigralcev v ljubljanski porodnišnici je konec avgusta pritegnil veliko pozornosti, zdaj pa so Los Angeles Lakersi na svojem uradnem profilu objavili video, ki iz prve roke razkriva, kako je poseben obisk doživela ekipa.

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"Obisk kraja, kjer se je vse začelo," so ob posnetku zapisali Lakersi. Dončić je soigralce popeljal skozi porodnišnico, v kateri se je 28. februarja 1999 rodil tudi sam, skupaj pa so obiskali novorojenčke, njihove starše in zdravstvene delavce. Na posnetku je mogoče videti številne trenutke, ki jih ob prvih poročilih o obisku še nismo videli. Košarkarji se ustavljajo ob najmlajših pacientih, se pogovarjajo z njihovimi starši in zaposlenimi ter jim delijo posebna darila, ki so jih zanje prinesli iz Los Angelesa.

Za Dončića je imel obisk še posebno osebno noto. V porodnišnici ga je pričakal tudi porodničar Branko Cvjetićanin, ki je bil pred 27 leti prisoten ob njegovem rojstvu.

Luka in porodničar FOTO: Los Angeles Lakers

V Sloveniji nadaljevali tradicijo Kobeja Bryanta

Datum obiska ni bil naključen. Lakersi so porodnišnico in Pediatrično kliniko obiskali 24. avgusta oziroma na dan, ki je v Los Angelesu posvečen Kobeju Bryantu. Datum 24. 8. namreč simbolizira obe številki, ki ju je Bryant v svoji 20-letni karieri pri Lakersih nosil na dresu – najprej 8, pozneje pa 24. Novorojenčki v ljubljanski porodnišnici so tako ob obisku košarkarjev prejeli posebna darila z motivi Los Angeles Lakersov.