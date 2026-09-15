Lakersi pokazali doslej nevidene utrinke Dončićevega obiska ljubljanske porodnišnice

Obisk Luke Dončića in njegovih soigralcev v ljubljanski porodnišnici je konec avgusta pritegnil veliko pozornosti, zdaj pa so Los Angeles Lakersi na svojem uradnem profilu objavili video, ki iz prve roke razkriva, kako je poseben obisk doživela ekipa.
"Obisk kraja, kjer se je vse začelo," so ob posnetku zapisali Lakersi. Dončić je soigralce popeljal skozi porodnišnico, v kateri se je 28. februarja 1999 rodil tudi sam, skupaj pa so obiskali novorojenčke, njihove starše in zdravstvene delavce. Na posnetku je mogoče videti številne trenutke, ki jih ob prvih poročilih o obisku še nismo videli. Košarkarji se ustavljajo ob najmlajših pacientih, se pogovarjajo z njihovimi starši in zaposlenimi ter jim delijo posebna darila, ki so jih zanje prinesli iz Los Angelesa.
Za Dončića je imel obisk še posebno osebno noto. V porodnišnici ga je pričakal tudi porodničar Branko Cvjetićanin, ki je bil pred 27 leti prisoten ob njegovem rojstvu.
V Sloveniji nadaljevali tradicijo Kobeja Bryanta
Datum obiska ni bil naključen. Lakersi so porodnišnico in Pediatrično kliniko obiskali 24. avgusta oziroma na dan, ki je v Los Angelesu posvečen Kobeju Bryantu. Datum 24. 8. namreč simbolizira obe številki, ki ju je Bryant v svoji 20-letni karieri pri Lakersih nosil na dresu – najprej 8, pozneje pa 24. Novorojenčki v ljubljanski porodnišnici so tako ob obisku košarkarjev prejeli posebna darila z motivi Los Angeles Lakersov.
Kobe Bryant je bil eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, ki je celotno svojo 20-letno kariero odigral za moštvo Los Angeles Lakers. Z ekipo je osvojil pet naslovov prvaka in postal globalna ikona športa, znan po svoji izjemni delovni etiki, ki jo je poimenoval 'Mamba Mentality'. Njegova zapuščina presega košarkarske parkete, saj je postal simbol vztrajnosti in vrhunskosti, zato ga navijači in organizacija Lakersov še danes globoko spoštujejo.
Kobe Bryant je v svoji karieri pri Lakersih nosil dve številki, kar je v ligi NBA precej redka praksa. Številko 8 je nosil v prvi polovici kariere, ko je bil mlad in eksploziven igralec, medtem ko je številko 24 prevzel v drugi polovici kariere, kar je simboliziralo njegovo zrelost in prehod v vlogo vodje ekipe. Obe številki je klub po njegovi upokojitvi uradno upokojil, kar pomeni, da ju nihče drug v ekipi ne sme več uporabljati.
Datum 24. avgust (24. 8.) je bil izbran za 'Kobe Bryant Day' v mestu Los Angeles in med navijači Lakersov po vsem svetu, ker neposredno združuje obe številki, ki sta zaznamovali njegovo kariero. Ta dan služi kot priložnost za počastitev njegovega spomina, dosežkov in vpliva, ki ga je imel na košarkarsko igro ter na skupnost v Los Angelesu.
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