Lampiončki kljub dežju ponovno privabili številne študente

Že več kot 40 let se študentje zabavajo na tradicionani Štajerski prireditvi Lampiončki. Rad jih spremlja dež in tudi tokrat je bilo vreme muhasto. A zabave željnih to ni zmotilo, tisočglava množica se je zabavala ob glasbi Mambo kingsov, Crvenih jabuk, Modrijanov in Leopolda, ki so se spominjali svojih študentskih dni.