Lanskoletni MasterChefovec Žiga Škvorc bo postal oče

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ker imava res vse in če dava še malo sebe notri, mogoče greva še malo dlje," sta zapisala in dodala: "Tako bi Hamo zapel v enem najlepših komadov in midva greva prav zares še malo dlje." Anamarija je pripisala, da je Žiga dejal, da je izziv sprejet, oba pa se ga zelo veselita. Kdaj se bo družina povečala za še enega člana, nista razkrila.