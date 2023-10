Lara Jankovič: Ime sem dobila po Lari iz Doktor Živaga

"Moja mama je gledala film dr. Živago, kjer je seveda tudi njegova Lara. In ob gledanju tega filma se je moja mama zaljubila v ime Lara. In takrat se je odločila, da bo tudi meni tako ime. Mama je vedno želela, da bi njena hčerka imela kratko, a nekako posebno ime," je za 24ur.com povedala igralka Lara Jankovič , ki se trenutno pripravlja na premiero svoje predstave Pesem za Laro . Ob vprašanju, kako jo je Pesem za Laro našla in kaj imata s to Laro skupnega, je na koncu potegnila črto, da ju združuje ime.

Pesem za Laro je namreč gledališka predstava, v kateri Lara Jankovič predstavi zgodbo ljubice knjižnega junaka Doktor Živaga. Kot Jankovič opiše predstavo, je to 'gledališko-glasbeni izlet v globočine ruske duše, v samo srčiko strastno tragične ljubezenske zgodbe, ki je v 60. letih navdihnila Hollywood in po kateri še danes posegajo številni bralci – Doktor Živago, avtorja Borisa Pasternaka. Pasternak je ljubezenski trikotnik umeril po lastni življenjski izkušnji razpetosti med ženo in ljubico. Pesem za Lar oje ženski pogled na hrepenenje, poezijo in domoljubje. Je hvalnica umetnoci, poguma in srčnosti.'

Navdih za predstavo je dobila v pesmi Somewhere, My Love (Pesem za Laro). Firbčno brskanje po zgodovini jo je pripeljalo do romaneskne osebne izpovedi 'prave' Lare, Olge Ivinske, ki je z enim najvidnejših predstavnikov ruske književnosti, Borisom Pasternakom, ljubimkala dolgih štirinajst let. V knjigi Leta s Pasternakom natančno popiše vse težave s katerim se je kot Pasternakova osebna tajnica in intimna prijateljica soočala: od zapora in gulaga, revščine in zasmehovanja, pa vse do zastraševanj in groženj, ki jih je doživel Pasternak po prejemu Nobelove nagrade, ko so ga oblasti iz piadestala ruskega idola ponižale v izdajalca. Čeprav se zdi, da se je Olga zmogla zadovoljiti z okruški ljubezni, življenjem v senci in večnimi obljubami o ločitvi, iz njene zgodbe mezi bolečina, ki postavlja pod vprašaj žrtvovanje v imenu ljubezni. "Ko sem kupila knjigo Olginih spominov na Pasternaka, me je njena zgodba navdušila. Videla sem, da je bila filmska Lara resnična ženska, kar mi je dalo zagon, da se ustvarila to predstavo," je Lara povedala za 24ur.com: "Ljubezen med njima je bila močna, sploh z njene strani. On je bil zanjo bog, njej se je življenje spremenilo, ko ga je spoznala."