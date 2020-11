Lara Jankovič o posledicah stare prometne nesreče: Bolelo je kot hudič

A po tej nesreči zanjo nikoli več ni bilo isto, saj je utrpela hude posledice - bolečine v hrbtenici, s katerimi se je navadila živeti.

"Ko sem imela nategnjene vratne vezi, so me po nesreči zelo slabo sanirali. Takrat sem dobila longeto. Ko so mi jo odstranili, so rekli, da sem v redu in nisem šla na nobeno rehabilitacijo. In to je vse samo poslabšalo. Dolgo sem živela z bolečinami, zakrčenim delom hrbta, injekcijami, tableti. To je bilo grozno. Če sem na vaji naredila en napačen gib, mi je otrdel cel hrbet. Premikala sem lahko samo noge. Enkrat je bilo tako zelo hudo, da so morali poklicati rešilca. Sredi prizora sem šla kar v kostumu v zdravstveni dom v Novo Gorico, da so mi dali injekcijo in tablete, da je bolečina vsaj malo popustila," za 24ur.com opisuje izkušnjo Lara, ki se je s časoma navadila živeti z bolečino, a od zakrčenosti mišic se ji je na rami naredila tudi ogromna bula.

"Bilo je zelo hudo. Bila sem zelo zategnjena, imela sem bunko na rami. Da se me je nekdo samo dotaknil, je bolelo kot hudič. Hodila sem na številne fizioterapije, delala sem različne vaje. To mi je pomagalo kratkoročno, nikoli ni bilo povsem dobro. Priporočili so mi tudi pilates, ampak mi ni pomagal, tako kot bi moral," pove Lara, nato pa jo v roke vzel fizioterapevt Tomaž Fuchs.

"Hodila sem k fizioterapevtu Fuchsu, ki mi je veliko pomagal, na kar me je povezal z osebnim trenerjem, ki je na nek način njegova podaljšana roka - Sebastjanom Simlerjem, poznanim po vadbi GroundZone, ki temelji na zelo naravnih gibih, na katere smo že vsi malo pozabili (op.a., vadba, ki bo skozi naravne oblike gibanja zravnala vašo hrbtenico in jo povsem osvežila, raztegnila, naredila močno in postavila stvari na svoje mesto).