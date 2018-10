Lara Komar: Ko premagamo strah, smo usodni in fatalni

"Kar te v življenju naredi majhnega in nepripravljenega na to, kar je lepota življenja, je strah. Ko pa ga premagamo in vemo, da sami ustvarjamo sedanjost in prihodnost, smo usodni in fatalni," je povedala letošnja femme fatale, igralka Lara Komar, ki navdušuje v seriji Reka ljubezni. Kaj pa so o njej povedale kolegice?

Lara Komar (v družbi Lee Sirk) je postala famme fatale leta 2018. FOTO: POP TV

V Festivalni dvorani so razglasili žensko, ki je v očeh bralcev revijeAvenija usodno zaznamovala iztekajoče se leto. Femme fatale leta 2018 je postala igralka Lara Komar, vsem dobro poznana iz serije Reka ljubezni, ki jo lahko spremljate na POP TV in VOYO. "Moje prve asociacije ob besedi fatalnost so žar, svoboda in magnetizem. Fatalnost je strast, s katero korak za korakom ustvarjaš življenje. In zavedanje te notranje moči spremeni odnos do vsega, kar se okoli tebe dogaja, te naredi svobodno, lepo, usodno," je povedala letošnja zmagovalka.

"Povsem nepričakovano, čeprav se to vedno reče. A sem iskrena. Globoko v sebi imaš vedno iskrene misli, treba je hranit dušo, ker je bistvo človeka in je vedno fatalna. Kar te v življenju naredi majhnega in nepripravljenega na to, kar je lepota življenja, je strah. Strah nas ubije. Strah ne obstaja in si ga stvarimo sami. Ko pa ga premagamo in vemo, da sami ustvarjamo svoj zdaj in prihodnost, smo usodni in fatalni,"" je fatalka leta zaupala v naš mikrofon.

"S fatalnostjo povezujem žar, svobodo in magnetizem," je povedala zmagovalka. FOTO: POP TV

Za letošnjo naslov najbolj fatalne se je potegovalo osem "usodnih" Slovenk, ki so se na odru predstavile v kreacijah priznanih slovenskih oblikovalk, in sicer Indira Ekić, Nina Kurnik, Nataša Gorenc, Lara Komar, Natalija Gros, Lea Sirk, Gorka Berdenin Ajda Sitar. Kaj pa o zmagovalki menijo njene soborke? "Lara je super, sva iz istih koncev. Že na prvem slikanju sem ji dejala, da se mi zdi tako lepa in popolna. Ta prireditev ima poseben čar, ker vsaka ženska izžareva nekaj svojega, kar je čisto dovolj," je povedala pevka Lea Sirk. Kaj pa jo pri ženskah odbija? "Odbija me negativizem. Ali pa da takoj začne razlagati o svojih problemih, da sploh ne vidi okolice. Take takoj odpikam in ji ne pustim piti moje energije, saj jo hranim za ljudi, ki se smejijo. Fatalka nima negativizma ali grdega pogleda nase in na svet,"meni Sirkova.